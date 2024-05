¿Se sobrepasó? Así fue como esta famosa “tocó de más” a Shakira durante la fiesta de la MET gala

El pasado 6 de mayo, Shakira hizo su gran debut en la MET Gala, una de las fiestas más grandes de la moda a la que, a pesar de su trayectoria, nunca había acudido, desatando rumores sobre un posible ‘veto’ por parte de su organizadora, Anna Wintour, de quien se dijo que no apoyaba el estilo de la barranquillera.

Pero el primer lunes de mayo, el rumor por fin terminó cuando a través de sus redes sociales, la cantante compartió una historia en su cuenta de Instagram que confirmaba que formaría parte de los invitados a tan exclusivo evento que busca recaudar fondos para el Costume Institue del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Este año la temática de la MET Gala fue ‘Sleeping Beauties: reawakening fashion’ mientras que el código de vestimenta se inspiró en “El Jardín del Tiempo”, un relato homónimo de J.G. Ballard de 1962, conectando la moda con la naturaleza y la fantasía, razón por la que Shakira acudió envuelta en un diseño de Carolina Herrera que emulaba una rosa.

Shakira en la Met Gala 2024 Getty Images (Getty Images)

Pero ese no fue el único look que la barranquillera presumió, pues para el after party de la gala, apostó por uno de los estilos más sensuales entre las famosas, con un vestido satinado blanco de tipo lencero con algunos listones que pendían de su escote y de la parte superior de sus piernas muy al estilo coquette que complementó con sus icónicas botas XL negras de plataforma.

Stella McCartney toca “de más” a Shakira

Fue con este look al que acudió al after party de la MET Gala, donde Shakira protagonizó algunos de los momentos más divertidos y virales que han acaparado los titulares, sin embargo, entre lo que más llamó la atención fue que se encontraba en el mismo lugar que Lewis Hamilton, con quien se le relacionó el año pasado, pero su foto con la hija de Paul McCartney fue la que puso a hablar a los internautas.

En la imagen difundida por Just Jared, se puede ver a Shakira posando junto a Rita Ora, Cara Delevingne, Stella McCartney, pero es justo con la famosa diseñadora británica con quien vivió un divertido momento, y es que la hija del legendario miembro de The Beatles, habría “tocado de más” a la barranquillera, llevando su mano a uno de los senos de la cantante, apretando en esa zona, mientras la mamá Sasha y Milan sonríe ante dicha acción.

¿Stella McCartney unió a Shakira y Lewis Hamilton?

Como era de esperarse, la reacción del público no solo apuntó al divertido momento, sino que hubo quienes aseguraron que Stella McCartney estaba dando algunas señales a través de las fotos sobre la supuesta relación que tendrían Shakira y el famoso piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Y es que, en otra fotografía, se ve a la diseñadora británica, posando junto a Hamilton, dándole un beso en la mejilla, y repitió un gesto divertido, pero, esta vez, con Shakira, lo que para algunos seguidores representó un indicio de su relación: “Podría haber sido Cupido. Con la ayuda de Stella, Shakira besó a Lewis y Lewis abrazó a Shakira con la ayuda de Stella”, dijeron algunos internautas.