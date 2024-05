Peso Pluma habla de su vida amorosa tras rumores de relación con Anitta y lo tildan de “patán”

La vida amorosa de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, ha dado de qué hablar en los últimos meses, pues luego de mostrarse como el hombre perfecto al presumir en todo momento a su ex pareja Nicki Nicole, le fue infiel con una influencer en Las Vegas y tras quedar expuesto se ha convertido en uno de los famosos cancelados del momento.

Aunque el cantante de corridos tumbados ha preferido no hablar sobre su infidelidad, má tarde se volvió a dejar ver con otra modelo en Coachella lo que desató rumores de una posible nueva relación.

Pero esto no es todo, aunque se hablaba de la posibilidad del doble P con la última mujer con la que apareció, más tarde, se dejó ver más unido que nunca con Anitta, cantante con quien comparte el tema ‘Bellakeo’ al ser captados bailando y hasta besándose.

Esto dijo Peso Pluma sobre su vida amorosa

Luego que Anitta fuera consultada sobre el acercamiento que mantiene con Peso Pluma donde aseguró que ambos se aman, ahora el intérprete acudió a una entrevista en la stación de radio La Mejor FM en su filial de Guadalajara donde fue consultado sobre su vida amorosa.

Los periodistas lo cuestionaron sobre cómo le gustan las mujeres a lo que este no dudó en expresar que le gustan todas las damas, aunque remarcó que no está para relaciones en este momento.

Las palabras de Hassan causaron indignación pues luego que el presentador bromeara al aconsejar a las mujeres que no se acerquen al famoso, este pidió todo lo contrario pero con una condición.

“No, no, no, sí que se acerquen (las morras), pero nomás no se enamoren”, dijo.

De esta manera, dejó claro que luego de haber tenido una relación pública, prefiere mantener encuentros amorosos pasajeros, pues está enfocado en disfrutar su soltería, por lo que la presunta relación con la brasileña también ha quedado descartada.

Pese a su sinceridad, sus palabras causaron rechazo en redes y fueron muchas las que lo tildaron de “patán”. Y es que luego que este se mostrara enamorado por la argentina a quien le dedicaba distintos mensajes de amor en redes, haberle sido infiel ha puesto su imagen por el suelo.

Pese a ello él ha preferido ignorar las criticas y continuar con su carrera como cantante, evitando a toda costa hablar sobre su ex pareja, quien si le ha lanzado algunos dardos como su tema ‘Ojos verdes’.