Mientras la criticaban, Eiza Gonzalez hizo un homenaje a México y ahora usuarios le piden perdón

Como ya nos tiene acostumbrados, Eiza González deslumbró en su paso por la MET Gala 2024, pero lo que se robó toda la atención fueron sus declaraciones en la alfombra roja. Ante los medios de comunicación, la artista reconoció no sentir el respaldo de los mexicanos, a pesar de ser una gran embajadora de su país ante el mundo.

“Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, — Eiza González.

Ante esta situación, los usuarios salieron a defenderla en las redes sociales y pedir que pare el odio injustificado en su contra, ya que solo es una artista integral que se ha posicionado en Hollywood, abriéndole paso a los latinos.

“Weeey alguien me explica el hate hacia Eiza González? Real, no entiendo. No soportan, bola de envidioses”, “Es verdad solo hay que ver los comentarios que le dejan los mexicanos en sus post o cuando sale alguna nota de sus proyectos”, “México no te merece”, “Eiza González hiciste lo mejor al salir de ese país”; fueron parte de las opiniones de los internautas.

De verdad que Vergüenza que lo tenga que decir la mismísima Eiza González , a pesar de que la está rompiendo en Hollywood sus compatriotas la critican y la juzgan !

Me das lástima México 🫠

Pero, ¿cuáles son los desplantes que Eiza González ha vivido en México?

A lo largo de los años, la protagonista de Baby Driver ha sido centro de muchas polémicas producto de su vida amorosa, su aspecto físico y sus opiniones.

“Sí, soy ambiciosa y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a pasar por 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga una mejor persona”. — Eiza González.

Constantemente ha sido señalada por salir con varios hombres de la industria con los cuales ha sido vinculada, así como someterse a un cambio radical de su aspecto con cirugías plásticas, irónicamente motivado por la propia presión pública.

Semanas atrás también se le criticó por presuntamente “cambiar de acento” y “olvidarse de sus raíces”. De acuerdo con Milenio, los internautas aseguraron que en las entrevistas por el lanzamiento de la serie de Netflix, El problema de los 3 cuerpos, se oye como si fuese española. “Ni Salma se atrevió a cambiar tanto su acento en español”, fueron parte de las burlas que recibió.

De igual manera, en el pasado Eiza González lamentó que tuvo que irse a Estados Unidos para consolidarse en el cine por la falta de oportunidades en la pantalla grande mexicana. “Hay carrera para todos, pero tenemos que ver más actores allá, hay espacio para todo el mundo, pero tenemos que apoyarnos”, expresó, asegurando que ella producirá historias para destacar a figuras femeninas que han marcado el rumbo de la historia de México.