¿En serio le da igual? Lo que revela el lenguaje corporal de Lucerito Mijares al enfrentar las críticas

Lucerito Mijares se robó la atención de los medios y los internautas recientemente, tras ser objeto de burlas por parte de Eduardo Videgaray y Sofía Torres. Esto hizo que la joven de 19 años tuviera que dar declaraciones al respecto, en las cuales descartó que esta situación la afecte o la haga insegura sobre sí misma.

En el programa de los conductores de televisión bromearon con que luce como un hombre. “Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija” y “si hay fila para el baño de mujeres, entras al baño de hombres y nadie te dice nada”, fueron parte de las crueles bromas que les han ganado el rechazo del público.

Lucerito Mijares Hija de Lucero y Mijares cambió su look (Instagram)

Ante esto, ella reconoció que “la verdad me da igual, no me enteré mucho, pero vi ahí gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada quien, si quieren comentar algo bueno, malo, me da igual. La verdad es que no me importa, que yo esté bien, la verdad no me interesa”, expresó con elegancia.

Esto es lo que revela el lenguaje corporal de Lucerito Mijares

Sin embargo, la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, se dio a la tarea de analizar si en realidad los sentimientos que le produce esta situación están alineados con lo que dice. En un reporte de Milenio, se asevera que la especialista detectó que en la cantante hay “incomodidad” al respecto.

“Este es el rostro de Lucerito Mijares al contestar las críticas, pero sobre todo si vemos las comisuras van hacia abajo, es un rostro de incomodidad, es un rostro de tristeza”, declaró.

Es evidente que a la hija de Lucero Hogaza y Manuel Mijares le resulta abrumadora esta posición, pero consideró que supo responder de forma “inteligente y educada”, haciendo un gesto que sí va alineado a su declaración de que esto “no le importa”.

Por otro lado, también analizó el lenguaje de Videgaray y consiguió que “queda claro una vez más que se la tomaron a la ligera, lo cual es parte de su estilo y aquien le haga reír, adelante, ellos son muy talentosos”.