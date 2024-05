¡Ejemplar! Wendy Guevara revela su secreto para vivir sin prejuicios y es algo que todos debemos aprender

En el último año, Wendy Guevara ha alcanzado una notable popularidad gracias a su talento y carisma en el mundo del entretenimiento. Desde su aparición en el video viral ‘Las perdidas’, hasta su triunfo en ‘La casa de los famosos’, Wnedy ha logrado un merecido puesto como una de las favoritas del público.

Hoy, la influencer es un estandarte de fuerza y superación para la comunidad LGBTTTQI+, dándose a conocer incluso a nivel mundial. No es extraño que personas de todas partes la imiten, le hagan divertidos memes y le rindan homenajes incluso a través del arte.

Wendy Guevara La influencer sorprendió a los integrantes de LCDLF Colombia (Instagram)

Wendy Guevara, una mujer ejemplar

Con su historia de vida, Wendy ha inspirado también a las personas a aprender a perdonar su pasado para vivir sin prejuicios y ser felices, así lo dejó claro durante una entrevista para Despierta América, en el segmento de Youtube ‘Más moda, menos filtro’, con Jomari Goyso.

Ante la pregunta, “¿crees que es posible sanar al niño que sufrió?”, haciendo referencia a su pasado antes de encontrar su identidad como mujer, la influencer respondió que “ya había sanado”.

“Yo creo que ya sanó el niño que sufrió. Me dedicó de vivir mi vida a diario y estar bien conmigo misma a que tuviera rencor con la vida y la gente que me hizo cosas porque no eres feliz si no vives en paz entonces la verdad ahorita me siento...imagínate todo lo que he pasado. Hace unos días estuve con Madonna, hace unos días con Thalía y con muchos artistas en los Latin AMAs y bueno”.

Sin duda, Wendy ha dejado claro que vive su vida bajo esta filosofía, la cual ha buscado transmitir a otros. Hace unos días, estuvo en ‘La casa de los famosos Colombia’ y le dejó grandes lecciones a sus habitantes que resuenan con ésta.

Wendy Guevara La influencer se volvió la favorita del público (Instagram)

“Lo más importante es que sean ustedes mismos. A veces se te pegan cosas de otras personas, pues es imposible convivir tanto tiempo con alguien y que no pase. Sin embargo, yo me mantuve tal como soy”, relató.

En julio, durante su participación en ‘La casa de los famosos’, Wendy hizo llorar a todos con las anécdotas de su vida en el segmento “La vida en fotos” dentro del reality. La influencer habló de su pasado como “niño” y lo difícil que le fue ser aceptada por su papá. Recordó que jugaba a las muñecas a escondidas con su prima porque este la golpeaba y reveló que su hermano sufría bullying “por su culpa”.