5 fotos de David Corenswet por las que dicen que es más guapo que Henry Cavill: será el nuevo Superman

Se cerró una era en el universo de Superman y se abre una nueva con David Corenswet, que recibe el testigo por parte de Henry Cavill como el superhéroe. Desde el año pasado se sabía que él iba a asumir este rol, que ahora se ha hecho oficial con la primera foto del actor vestido con el clásico traje azul de capa roja.

De acuerdo con Quién, este proceso de cambio está dirigido por James Gunn, quien recientemente reveló la primera imagen del nuevo Superman, dejando a los fanáticos emocionados por lo que se aproxima. En la postal capturada por Jessica Miglio se le ve sentado colocándose unas zapatillas, lo que da a entender que se está preparando para el ‘reinicio’ de actividades.

La nueva cinta contará con Rachel Brosnahan como Luisa Lane y un elenco estelar que incluye a Nicholas Hoult como Lex Luthor. Esta nueva etapa del DCU se llamará Chapter One: Gods and Monsters, y promete mostrar una versión más compleja del personaje respecto a otras que hemos visto.

Pero más allá de los aspectos técnicos y narrativos de la película, las internautas no pudieron evitar fijarse en el protagonista, a quien David Corenswet le da vida y que ya ha sido tildado por muchas como “más guapo” que el propio Cavill.

Es conocido por apariciones en varias series importantes como House of Cards, Elementary, The Politician, Hollywood, y Lady in the Lake, además de formar parte de diversas películas.

Es oriundo de Estados Unidos y aunque no goza con la misma popularidad de su predecesor, se ha esforzado en el gimnasio para ganar musculatura para el personaje.

Mide 1,93 cm y se desconoce si tiene pareja, ya que los detalles de su vida personal han quedado reservados por la privacidad con la que se maneja lejos de las pantallas.

“En DC sí que saben escoger a sus personajes”, “Entre Cavill y este se me hace imposible decidir”, “Imagínate tener que sustituir a Henry Cavill y ser igual de guapo”, “Me parece que es más idóneo para el personaje”, fueron parte de los comentarios en internet.