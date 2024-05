Paris Hilton se muestra orgullosa con su hija London, pero la acusan de mala madre por este detalle

La empresaria Paris Hilton está viviendo un cuento de hadas, pues ya tiene completa la familia que tanto ha querido. El año pasado llegaron a su vida sus dos pequeños hijos: Phoenix y London, y desde entonces no ha dejado de presumirlos en las redes sociales, lo que le ha traído grades señalamientos, a los que le ha hecho frente para defender la dignidad de ellos.

El pasado 19 de abril presentó oficialmente a la dulce London, quien fue la última última en sumarse al clan, en noviembre de 2023. Lo hizo de una forma muy original, pues con ayuda de su amiga, la cantante Shia, pidió que le compusiera una canción y con este tema hizo el anuncio. Recibió muchas felicitaciones y palabras emotivas, así como críticas, ya que la bebé la tuvo por vientre subrogado.

Este domingo 5 de mayo, la celebridad mostró un video con un poco de humor, en el que aparece cargando a London. Claramente se ve una enorme diferencia en el color de piel de ambas, el de ella bastante bronceado y el de la bebé un tono rosado oscuro. “Tu madre es la reina del bronceado en spray”, escribió la filántropa.

Paris bromeó sobre color de piel: “Debería habérselo dicho, no. Anoche me puse un spray bronceador y ella me dijo:: ‘¿Lo de siempre?’ y yo le dije:¡sí!’ porque normalmente me gusta estar muy bronceada, pero no estaba pensando en ti (London). ¡Eres tan pálida! Nunca has estado al sol y no puedo broncearte con spray, ¿verdad? ¡Es broma! ¡Es Tan Luxe! Es natural”, pero esto no pasó desapercibo por los haters.

De inmediato la caja de comentarios se llenó de opiniones a favor y en contra de ella, no solo por el color de piel de la niña, sino también criticándola por cómo la cargaba: “Cómo sostiene a ese bebé, no hay consuelo para la niña”, “Me pregunto si ella nunca ha estado en el sol, como que no puede ser saludable”, “¿Dónde está la verdadera mamá?”, “Por supuesto que, Paris Hilton tiene un bebé rosa. Tiene todo rosa” y “Hola mamá Paris, creo que tú y London debería conocerse algún día”.

Paris, realmente, no le tomó importancia hasta ahora, como sí lo hizo en su momento con Phonix cuando los internautas se fijaron y hicieron miles de comentarios sobre el tamaño de su cabeza, por lo que ella afirmó: “Viviendo una vida pública, los comentarios son inevitables, pero apuntar a mi hijo, o al de cualquier otra persona, es inaceptable. Esto me duele en el corazón y mucho más profundamente de lo que las palabras pueden describir. He trabajado duro para cultivar un ambiente de amor, respeto y aceptación, y espero lo mismo a cambio”.