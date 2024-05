“El sugar que merecemos”: Sergio Sendel reaparece a sus 57 y conquista con su atractivo físico

La televisión mexicana ha dejado distintos galanes de telenovelas a lo largo de los años y uno de ellos ha sido Sergio Sendel quien se catapultó como uno de los villanos más guapos de los melodramas y aun sigue conservando su innegable atractivo físico.

Aunque el galán se ha alejado de las pantallas cada tanto vuelve a aparecer frente a su público en redes sociales, llenándose de elogios, pues los años parecen no jugarle en contra, sino todo lo contrario, al mantenerse como los buenos vinos.

‘La pícara soñador’, ‘Dos mujeres’, ‘Ramona’, ‘Mujer bonita’ y ‘La intrusa’, han sido algunas de las producciones en las que el galán conquistó con su talento para la actuación, pero también por su belleza, la cual ha quedado claro que se mantiene intacta.

Así luce Sergio Sendel a sus 57 años

A sus 57 años, Sergio Sendel reapareció en una clínica donde se sometería a un procedimiento estético y ha dejado a más de una babeando por su atractivo, su mirada y sus nuevos bigotes que lo hacen lucir aun más varonil.

Pese a su edad, ha sido un aluvión de mujeres que han dejado comentarios de elogios hacia el histrión, quien en el momento se puede ver al lado de una mujer que se estima sería quien le aplicaría el producto para mantenerlo guapo y rejuvenecido.

“Sergio Sendel me mira así y se me olvida como hablar”, “Tan guapo Sergio Sendel, él como los vinos entre más años pasen.... se pone mejor”, “Dios mio, lo hermoso que está este hombre”, “Sentí cosas de cuarenta y veinte”, “yo no hubiera podido concentrarme con esa mirada”, han sido algunos comentarios que le han dejado en la publicación de la clínica estética.

En el audiovisual Sergio se puede ver luciendo su cabello lleno de canas mientras vestía un jeans ajustado con camiseta blanca y zapatos negros, un look clásico pero que resaltaba sus atributos, al dejarse ver bastante musculoso.

Definitivamente, el histrión ha sabido conservarse con el paso de los años y más de una desea volver a verlo en las pantallas luciendo como el mítico villano.

El famoso se ha dejado ver en algunas oportunidades en sus redes sociales donde muestra algunos de sus últimos trabajos en las pantallas y como actor de doblaje en cintas como ‘La era de hielo’, donde fue la voz de Diego y algunas salidas familiares, donde queda claro que sus hijos heredaron su belleza.