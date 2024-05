Netflix: esta serie basada en un crimen real es la más vista de habla no inglesa a nivel global

Una serie inspirada en hechos reales encabeza la lista de lo más visto de habla no inglesa en Netflix

Netflix reveló el pasado martes 30 de abril los listados de las diez películas y programas televisivos más vistos en su gran plataforma a nivel mundial durante la semana del 22 al 28 de abril de 2024.

En el caso de los seriados de habla no inglesa, producciones muy distintas entre sí lograron ocupar un puesto en el top 10, pero la que se quedó con el primer lugar fue una basada en un horrible crimen real.

¿Cuál es la serie de habla no inglesa más vista en Netflix en la actualidad?

Se trata de la serie de drama El caso Asunta , un proyecto español inspirado en el asesinato de la niña Asunta Basterra que llegó al catálogo de Netflix a nivel mundial el pasado 26 de abril de 2024.

Con 5.4 millones de visualizaciones en dos días, la trama alcanzó la primera posición del ranking de series de habla no inglesa más vistos en la plataforma en el mundo. No obstante, eso no es todo.

Gracias a las cifras alcanzadas, la serie encabezada por Candela Peña y Tristán Ulloa también se convirtió en la segunda más reproducida en el servicio en el globo, solo por detrás de Bebé reno.

Candela Peña y Tristán Ulloa en 'El caso Asunta' | (MANUEL FERNANDEZ-VALDES/NETFLIX © 2024)

A lo largo de seis episodios, la producción repasa el suceso desde que los padres adoptivos de la menor denuncian su desaparición a las autoridades hasta que son condenados por su asesinato.

“El 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra denunciaron la desaparición de su hija Asunta. Al cabo de unas horas, su cadáver apareció en una carretera a las afueras de Santiago de Compostela”, reza la sinopsis oficial compartida por Netflix.

“La investigación policial pronto revela indicios que señalan a Rosario y Alfonso como los posibles autores del crimen. La noticia estremece a la ciudad y a toda España. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa imagen de familia perfecta?”, avanza.

¿Qué ha dicho la crítica de El caso Asunta?

El caso Asunta no solo ha sido un éxito en la plataforma, también entre la crítica. Berto Molina de El Confidencial aseguró que la serie “logra de principio a fin un aura envolvente y adictiva”.

“Juicios de valor aparte, valorando su naturaleza, la ejecución y el resultado, estamos ante una obra magistral”, opinó. Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas la describió como “demoledora”.

“Pone los pelos de punta... Un drama de calado con un reparto en estado de gracia y una puesta en escena impecable”, sentenció en su reseña para el sitio web de entretenimiento.

Mientras, Belén Prieto del diario El Español alabó la actuación de Peña y concluyó que el proyecto “ha cumplido con creces con el rigor y el factor entretenimiento que se le podía pedir”.

Por último, Álvaro Onieva de Fotogramas destacó: “Dramatiza con excelentes interpretaciones un caso conocido y ya contado previamente, pero falla a la hora de proponer una reflexión mayor”.