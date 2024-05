Cher, a sus 77 años, revela por qué sale con hombres hasta 30 años más jóvenes e internautas le aplauden

Con una carrera que abarca más de seis décadas, Cher ha demostrado ser mucho más que una simple cantante. Esta icónica artista ha dejado una huella indeleble en la industria musical, convirtiéndose en una verdadera leyenda.

Su versatilidad a lo largo de los años ha sido incomparable, desde sus comienzos en la década de los 60 como parte del dúo Sonny & Cher, hasta su éxito en solitario como cantante pop y hasta su incursión en cine (que le valió un Premio de la Academia por su actuación en “Moonstruck” en 1988), Cher ha demostrado una capacidad única para adaptarse y evolucionar con los tiempos. Su estilo musical ha abarcado géneros que van desde el pop y el rock hasta la música dance y el country, lo que le ha permitido mantenerse relevante en cada década.

Las polémicas confesiones de Cher sobre los hombres

Cher ha sido conocida por sus contundentes y hasta polémicas declaraciones sobre los hombres, con lo que ha sido parte de la revolución feminista en la industria, cuando nadie se atrevía a romper estereotipos.

Uno de sus momentos más icónicos fue durante una entrevista de 1996 con Jane Pauley, cuando dejó claro que “un hombre no es una necesidad, sino un lujo”. La presentadora le dice: “Dijiste: ‘un hombre no es una necesidad’. Un hombre es un lujo’”, a lo que Cher responde: “Como postre, sí. Un hombre no es en absoluto una necesidad”.

Con esto, la cantante no quiso decir que odiaba a los hombres sino al contrario, que “los adoraba como el postre”. “Creo que los hombres son los más geniales. Pero realmente no los necesitas para vivir. Mi mamá me dijo: ‘Sabes, cariño, algún día deberías establecerte y casarte con un hombre rico’. Y yo dije: ‘Mamá, soy un hombre rico’”, sentenció.

La cantante ha destacado siempre por su autenticidad y su voz inconfundible pero cada vez que hace declaraciones así, es imposible no hacerla tema de conversación.

Cher confiesa por qué prefiere salir con hombres mucho más jóvenes que ella

Recientemente la intérprete de ‘Believe’ reveló que a sus 77 años está saliendo con el productor musical Alexander “AE” Edwards, que tiene 38. Si bien no habló explícitamente sobre la relación, sí dio una idea de por qué prefiere salir con hombres más jóvenes, desatando risas y aplausos en redes sociales.

“Los hombres de mi edad o mayores... bueno, ahora están todos muertos”, le dijo a la cantante Jennifer Hudson en su programa The Jennifer Hudson Show, y agregó que los hombres mayores “siempre tuvieron miedo de acercarse a mí y los hombres más jóvenes fueron los únicos que [lo hicieron]”.

Pensando estadísticamente, la cantante estaría en lo cierto pues según datos del Banco Mundial, la esperanza de vida promedio de los hombres en Estados Unidos es de 76,33 años, lo que significaría que al menos la mitad del grupo de citas de su edad ha fallecido.

Cher, a lo largo de su vida, ha sido franca sobre su independencia y su capacidad para tomar el control de su destino amoroso. En una época en la que las expectativas de género dictaban que las mujeres debían seguir roles tradicionales en sus relaciones, Cher se negó a conformarse con eso.

“Lo primero es que una persona que sea independiente, porque trabaja y no le pide a nadie para darse el Gusto que quiera, hace muy bien”. “Diosa de todo,ella puede hacer lo que quiera y como quiera”. “Me parece muy bien, cada persona busca lo q necesita o le sienta bien, vamos a dejar q la gente sea feliz”. “Si ambos están de acuerdo y no tienen prejuicios me parece que son libres de las decisiones que toman”. “Ella puede salir con el hombre que quiera. Ella es Cher. Única”. “No toda persona de 77 años está de cómo Cher Bella y con dinero ! Vamos una Diosa”, expresaron en redes sociales.

Aunque la conversación recién se dio, Cher y Edwards han estado juntos durante al menos un año y medio, de acuerdo con lo que ella misma confirmó en un tweet, respondiendo a un fan que le preguntó si el productor era su “nuevo hombre” después de que ella compartió una foto borrosa de él.