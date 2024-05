¿La identidad real de Darrien de ‘Bebé reno’ se sabe? Fans especulan sobre este actor

Bebé reno ha logrado conquistar a las audiencias y la crítica desde su estreno en Netflix con una intensa trama inspirada en la historia real de su creador, guionista y protagonista, Richard Gadd.

La miniserie británica sigue la compleja relación entre el comediante Donny Dunn con Martha Scott, una mujer que comienza a acosarlo sin descanso luego de que él tiene un acto de bondad con ella.

Su obsesión no solo amenaza con arruinarlos, también obliga a Dunn a enfrentar un trauma velado: el grooming y abuso sexual que sufrió por parte de Darrien, un exitoso productor y guionista de TV.

Debido a que la comedia dramática se basa en las experiencias de Gadd en la vida real, muchos sienten curiosidad sobre las verdaderas identidades de los personajes, en especial, de su abusador.

¿Cuál es la verdadera identidad de Darrien de Bebé reno?

El embajador de We Are Survivors, organización en apoyo a hombres víctimas de abuso, violación y explotación sexual, no ha revelado en público quién fue el productor que lo agredió sexualmente.

No obstante, de acuerdo al escritor y comentarista británico Richard Osman, todos en la industria del entretenimiento del Reino Unido saben perfectamente quién es el abusador de Richard Gadd.

En su podcast The Rest Is Entertainment, Osman afirmó que el actor y comediante escocés “ha sido muy abierto a la gente en la industria” sobre quién fue el escritor que lo asaltó hace años atrás.

Por eso, trabajadores en el medio conocen su identidad real. “Obviamente, esa persona no ha sido procesada, nunca ha ido a un juicio, pero todo el mundo sabe de quién está hablando (Gadd)”, dijo.

El presentador no reveló más detalles, pero sí resaltó el hecho de que los fanáticos de Bebé reno se dieron la tarea de investigar y señalaron a Sean Foley de ser el supuesto “Darrien de la vida real”.

Tom Goodman-Hill interpreta a Darrien en 'Bebé reno' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Sus argumentos son que el director y escritor ha trabajado antes con Gadd y tiene semejanzas físicas con Tom Goodman-Hill, el actor que da vida a este personaje en la serie más vista ahora en Netflix.

Sin embargo, según el autor, Foley no es el abusador real y está siendo acusado injustamente. “Salen a la luz ahora y se identifica a una persona completamente diferente”, aseveró.

“Alguien que ha producido a Richard Gadd antes pero que definitivamente no es esa persona (el abusador) de ninguna manera, pero el actor que han elegido para ese papel se parece”, agregó.

“Se parece al hombre que ha sido acusado falsamente y es algo tan extraño porque este pobre tipo ha recibido amenazas de muerte y ha tenido que emitir una declaración para decir ‘no soy yo”, continuó.

“Y no es él, pero definitivamente no es él porque la gente en la industria sabe quién es. Además, Gadd también aclaró que no es él”, afirmó en la emisión que conduce con Marina Hyde.

La petición de Richard Gadd a los fanáticos de Bebé reno

Luego de ver la cacería de brujas montada por los espectadores contra Sean Foley y otras personas, Richard Gadd decidió emitir un comunicado en redes sociales donde pidió parar las especulaciones.

“Las personas que amo, con las que he trabajado y admiro (incluido Sean Foley) están injustamente atrapadas en la especulación”, escribió Gadd a través de sus historias en Instagram.

“Por favor, no especulen sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real. Ese no es el objetivo de nuestro programa”, solicitó. Foley tomó una captura al texto y lo compartió en su cuenta de X.

Aparte, informó que denunció la situación a las autoridades. “La policía ha sido informada y está investigando todas las publicaciones difamatorias, abusivas y amenazantes en mi contra”, advirtió en un trino.