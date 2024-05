¿El CryMua se volvió tóxico? Yeri Mua rompe el silencio sobre ruptura con Cry y revela verdad incómoda

Yeri Mua ha sido una de las influencers conocidas por sus polémicas relaciones amorosas, su exuberante transformación y comentarios sin filtro. Esto hizo que durante un tiempo fuera odiada por muchos que consideraba tenía “una reputación cuestionable” en redes sin embargo, su acercamiento al streamer Cry llegó a darle un giro de 180° a su vida y su carrera.

Si bien Yeri siempre ha demostrado que es toda una mujer de negocios que ha levantado sola su propia marca, la relación con los creadores de contenido ‘El Paponas’ y Naim la llevaron a caer en conductas tóxicas que por poco llevan su carrera a la ruina. Por suerte, la relación tan cercana que llegó a formar con Cry, le permitió recuperar el cariño del público al grado de ser considerada una de las favoritas del Internet.

Eso sí, en abril los fans comenzaron a sospechar que había un distanciamiento entre ambos pues dejaron de mostrarse juntos o de hablar del otro.

¿Yeri Mua y Cry terminaron su relación?

Cry es un streamer español de 24 años dedicado a crear contenido de reacciones a videos virales en TikTok y en Twitch, donde tiene más de 3 millones de seguidores. El llevar una vida más discreta, le ha permitido estar libre de polémicas sin embargo, ahora ha sido blanco de cuestionamientos sobre el distanciamiento con Yeri.

Los influencers se conocieron luego de que Yeri Mua asistió a una reunión privada al departamento de Cry Mua, donde había otros creadores de contenido invitados que hicieron que todo fluyera como si se conociesen de toda la vida.

Ahora, Cry y Yeri han roto el silencio afirmando que, en efecto, se han distanciado. El primero en hacer una transmisión al respecto fue el creador de contenido durante una transmisión del pasado 7 de abril en la que reveló que el CryMua había muerto lo que significa que ya no se llevarían a cabo los proyectos que tenían juntos. Entre estos proyectos estaba una canción que tenía planeada para lanzar con Yeri Mua y un viaje a Japón.

“En general, nuestra interacción social se ha enfriado y ha bajado bastante porque… ¿Pues qué te digo? Así es a veces, uno no hace nada pero no depende de uno y pues ya está. Ese es el tema, es que no hay mucho más de qué hablar, realmente yo no he hecho nada, yo no le he hecho nada, ella a mi no me ha hecho nada”, dijo.

Asimismo, fans han especulado que el nuevo novio de Yeri habría sido también una razón detrás del distanciamiento.

Yeri Mua rompe el silencio

Tras perder a uno de sus amigos, Yeri Mua finalmente confirmó su relación con Jey F, el “tercero en discordia” en la relación de amistad con Cry. La infuencer hizo comentarios respecto a su amistad con Cry, diciendo que “no se comunicaban más que por Whatsapp”.

Yeri aseveró que ya no mantendrá una interacción pública con el creador de contenido y aunque su amistad seguirá, decidieron mantenerla fuera de las pantallas debido a las experiencias negativas, especialmente por la presión del público que deseaba que fueran pareja. La también cantante expresó que disfrutaba aparecer en los streams de Cry, pero las circunstancias se volvieron tóxicas, por lo que tomaron la decisión de distanciarse.