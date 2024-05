Yalitza Aparicio apareció rubia en una foto falsa: ¿Cómo llevar este tono de forma elegante?

Si algo tiene la actriz Yalitza Aparicio es orgullo por sus raíces mexicanas. Nacida en Oaxaca y de ascendencia Mixteca, sólo ha necesitado de su talento para ganarse el respeto y representar a las comunidades indígenas de su país en los eventos más importantes del mundo.

PUBLICIDAD

Criticas ha recibido muchas, pero eso no la detiene y desde que hizo su debut actoral en la película Roma, no sólo recibió la nominación como Mejor Actriz en Los Oscar, sino ha sido catalogada por la revista Time como “la mejor actuación de 2018″.

Como figura internacional tiene detractores y defensores en las redes sociales que están pendientes de cada movimiento que hace la actriz.

Recomendados

Recientemente, una foto retocada de Yalitza se volvió tendencia en redes sociales, puesto que alguien decidió tomar la imagen de la famosa en una alfombra roja con el actor Manu Ríos y ponerle un filtro que blanqueó la piel de la famosa.

Un cambio para generar polémica

No sólo se atrevieron a blanquearla, sino que también le cambiaron el maquillaje para hacerlo más intenso y le pintaron el cabello en un rubio claro, lo cual generó sorpresas ante el público que no estaba seguro de si se trataba de un cambio real o no.

Yalitza aparicio audicionó para el papel de Daenerys Targaryen, si todo sale bien podrá presumir en su currículo haber actuado en la precuela de game of thrones...



Mueran de envidia haters, la nueva "madre de dragones", "la que no arde", será mexicana! pic.twitter.com/FmOPPaSfWf — El Dui (@federl74) May 1, 2024

Quienes creyeron en la edición de la foto, acusaron a Aparicio de ya no serle fiel a sus raíces y someterse a procesos de blanqueado de la piel y de convertirse en rubia para aparentar que ya no es mexicana.

Otros se tomaron el tema como broma e indicaron que seguro buscaba el papel de personajes como Daenerys Targaryen e incluso, le llamaron “Yalitza Appearance’ y le cambiaron el nombre por el supuesto nuevo estilo, reseñó el portal La Razón.

¿Fake? ¿La foto de Yalitza blanqueada es fake? pic.twitter.com/yrIs4oG82V — Alex (@ChanguitoAx) May 1, 2024

Tras horas de rodar la foto por las redes sociales y recibir todo tipo de comentarios, entre ellos “La gentrificación se apoderó de #Yalitza”, “Se ‘blanqueo’ para ser aceptada”, “Pues no se ve mal rubia”, se conoció que la imagen es falsa.

Esto generó nuevos comentarios, dirigido contra aquellos que hablaron mal de la actriz por el falso cambio de look y la señalaron por ello: “No derrapen, lo de yalitza es fake. Es un filtro para blanquear, de hecho la persona de la izquierda se ve aún más blanco en la foto con filtros”, “los haters de Yalitza sacan su racismo y odio contra una foto editada digitalmente”, fueron algunos de los comentarios sobre el malentendido.

Las morenas pueden ser rubias

Las mujeres morenas como Yalitza Aparicio pueden llegar a ser rubias con técnicas favorecedoras para cambiar el tono de su melena sin perder su esencia y naturalidad.

Morenas como Jennifer Lopez, Beyonce y hasta Selena Gomez han optado por el tono rubio y se ven muy elegantes, usando técnicas como el balayage o las mechas highlights o babylights.

Tonos como el rubio vainilla, el dirty blonde, el cobrizo, el rubio miel o el rubio cenizo con la técnica que sea más favorecedora al tipo de cabello puede lograr que una morena luzca una melena elegante, sofisticada y con mucho glamour.

Seguramente Yalitza Aparicio, por ser la representante internacional de las etnias indígenas, no llegará a cambiar tan drásticamente su tono de cabello, pero eso no quiere decir que las morenas no puedan tener melenas rubias y lucir elegantes y espectaculares.