Madre de Yailin presume su figura en bikini pero la critican por sus axilas y sus pies

Mientras Yailin, la más Viral ha intentado dejar atrás los escándalos que la rodearon los últimos meses por su polémica relación con Tekashi 6ix9ine, ahora ha sido su madre, Wanda Díaz, quien ha saltado a las criticas tras sus últimas apariciones.

Díaz decidió responderle recientemente a Laura Bozzo, sus criticas por la mala crianza que presuntamente habría tenido con sus hijas, luego de las discusiones que ha mantenido con Yailin a quien incluso intentó quitarle la custodia de su hija Cattleya.

“Estamos todos locos. Esa señora que no supo ser madre con sus hijas, ¿qué autoridad moral tiene? Ninguna, es una sanguijuela chupa sangre vividora que solo busca dinero. ¡Asco!”, llegó a comentar la peruana.

La madre de la cantante aseguró que se sintió sorprendida al ver como la famosa presentadora la atacó sin conocerla y hasta lanzó un comentario despectivo al mencionar que no es bonita. Sin embargo, ahora es ella quien ha quedado expuesta a las criticas por su apariencia física.

“Yo la veía cuando estaba pequeña. Ella me juzgó sin conocerme. Me comió bien ‘fresh. Laura no es bonita”, sostuvo.

Las criticas a la madre de Yailin por su apariencia física

Wanda Díaz se ha encargado de conservar una figura de envidia la cual ha conseguido con algunas cirugías estéticas que ha presumido en varias oportunidades, por lo que recientemente posó en redes sociales con una candente sesión fotográfica.

La progenitora de la reguetonera apareció en su cuenta en Instagram con un bikini en color dorado mientras presumía sus curvas junto con su melena negra larga y aunque fueron muchos los elogios que recibió por mantenerse siempre bellas, las criticas no faltaron.

Internautas aplicaron zoom a las imágenes por lo que realizaron comentarios despectivos sobre el color de sus axilas y el poco cuidado de las uñas de sus pies, situación que terminó opacando la publicación de Wanda.

“Antes de encuerarse debió aclararse las axilas”, “Lo dedos de los pies 😂😂😂 no soy perfecta pero si se van a tomar ese tipo de fotos todo tiene que salir perfecto”, “Puede arrear un caballo con las uñas de los pies”, “i también en la primer foto se ve la cicatriz de la abdominoplastia y ya en las otras se ve con mas filtros que la alberca”, “Y el aclarador de axilas pa cuando?”, “Es que quiere ser como la hija”, han sido algunos comentarios que ha recibido.