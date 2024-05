Carlos Rivera confiesa estos esfuerzos por ser papá presente y lo elogian por “dar el ejemplo”

Hace 9 meses que Carlos Rivera debutó en la paternidad tras la llegada de su hijo, León, el cual vino a alegrar a la familia que formó con Cynthia Rodríguez. Poco después de una íntima boda, los famosos celebraron su luna de miel en Europa y fue cuestión de tiempo para que quedara embarazada de su primogénito.

Esto se lo ha tomado el intérprete con mucha seriedad, que a pesar de sus compromisos laborales, le ha hecho un hueco a su copada agenda para ser un padre responsable y presente que intenta pasar el mayor tiempo posible con su pequeño.

Esto fue lo que dijo Carlos Rivera sobre su paternidad

De acuerdo con Hola, estas inspiradoras y poderosas declaraciones llegaron durante su visita al podcast Cracks, de Oso Trava, donde habló como pocas veces antes sobre esta etapa que está viviendo al lado de su esposa.

“Desde que nació, pedía que todo el primer mes no me pusieran nada de trabajo y realmente así fue, yo no trabajé nada y después se programó todo para que yo pudiera estar en México, yo podía ir a trabajar, pero volvía a casa, no estaba fuera o lejos”, reveló en la charla.

Carlos Rivera se crió con un padre ausente, por lo que quiso romper este patrón a como dé lugar con su hijo, lo que implica mayores sacrificios y poner límites. También creatividad para que tanto la mamá como León lo acompañen en sus giras.

“Después ya se vino conmigo, a Argentina, a Uruguay, a España, porque de alguna manera siento que no quiero esa parte de que se repita el patrón (ser un padre ausente), sino todo lo contrario, yo sí quiero que forme parte de lo que hago”, explicó.

“Termino la gira y empiezo un tiempo de hacer una gira mucho más tranquila, tengo uno o dos shows por mes, entonces puedo estar en mi casa. Sí te replanteas por completo, cómo lo quieres hacer, me acompañan en la mayoría de los shows”, — Carlos Rivera sobre su paternidad.

Esto despertó el reconocimiento de muchos de sus fans, quienes lo elogiaron por su buen trabajo como papá y dar el ejemplo de lo que se debe hacer, haya fama o no.