Thalía revela por qué discutía con Becky G pero la llaman mitómana por esta razón

Thalía quedó envuelta en criticas luego de los Latin American Music Awards, en los que se lució con su estilo en cada outfit pero una presunta pelea con Becky G tras las cámaras habría sorprendido a internautas, quienes no dudaron en repudiar su comportamiento.

PUBLICIDAD

Y es que a través de las redes sociales se hizo viral el momento en el que presuntamente la cantante le reclamaba a la presentadora Alejandra Espinoza por llevar un vestido parecido al de ella, situación que causó disgusto en Becky por lo que salió en su defensa.

La también actriz fue tildada de “envidiosa” e “insegura” pero ahora ella ha salido a desmentir tal situación al explicar la conversación que mantenían en el momento.

Recomendados

Esto dijo Thalía sobre su ´pelea’ con Becky G

Thalía prefirió ponerle un freno a las especulaciones al realizar un video para redes sociales contando lo que realmente pasó con su colega, quien le volteó los ojos en medio de la discusión en la que Carlos Ponce quedó en el medio sin saber cómo mediar entre las mujeres.

“La verdad les voy a decir de lo que estábamos hablando”, inició.

Según Thalía, Becky G tuvo un inconveniente con los zapatos que eligió para su presentación, al no haberlos probado antes y esta le compartió que prefiere ensayar con el calzado para evitar luego inconvenientes.

“Ella nos estaba diciendo que el piso estaba resbaladizo y no los había probado”, reveló.

De igual manera, la diva de 53 años remarcó que mantiene una gran amistad con la cantante de género urbano con quien ha compartido temas.

“Becky y yo nos amamos”, dijo mientras pedía no creer en chismes.

Pese a sus declaraciones, internautas no confían en su palabra y aseguran que eso no fue lo que realmente pasó, al punto de tildarla de “mitómana” por no contar la verdadera causa del conflicto.

“Ni ella se cree eso, porque el lenguaje corporal de todos no va acorde a lo supuesta platica”, “Obvio que Alejandra y Becky no la van a desmentir por que si no los Estefan las vetan de Univision”, “Doña Thalía, cuando deje de usar tanto filtro le creemos. Pero mientras tanto, la cara de Becky G 🙄 lo dice todo”, “Miente, ni ella se lo cree”, “Es una mitómana esta señora”, han sido algunos comentarios que le han dejado en su publicación.