¿Te lo harías? Conoce el facial vampiro, la técnica de Kim Kardashian para rejuvenecer su piel

Kim Kardashian es una de las influencer más famosas a nivel mundial y también de las consideradas más hermosas ante su belleza y despampanantes curvas que suele presumir con looks despampanantes.

A sus 43 la integrante del clan de las Kardashian sigue luciendo igual o mejor que cuando tenía 20 años y lo ha logrado gracias a sus estrictas rutinas de belleza, de la cual cada tanto revela detalles, pues son muchos los que elogian su belleza a diario en redes sociales.

Recientemente, se ha podido conocer uno de sus tratamientos infalibles para mantener su belleza, sin embargo, la práctica ha llamado la atención por su particular nombre y también por las consecuencias que le ha generado a otras mujeres.

Este es el facial vampiro que aplica Kim Kardashian para lucir joven

Kim Kardashian mantiene dentro de sus rutinas de belleza el llamado facial vampiro el cual consiste en una micropunción con plasma rico en plaquetas, tras la extracción de sangre del paciente, la separación de las plaquetas y su posterior inyección en la cara mediante microagujas.

Esta técnica incluso la ha presumido en sus redes sociales y son varia las celebridades que han apostado por este procedimiento, sin embargo, según informes tres mujeres fueron diagnosticadas con VIH después de recibir este tratamiento en un spa médico no autorizado de Nuevo México.

Según una investigación entre 2018 y 2023 se pudo conocer la clínica reutilizaba equipos desechables destinados para un solo uso y su propietario fue procesado por practicar medicina sin licencia.

¿Te harías un facial de vampiro para lucir mejor? pic.twitter.com/PolDDacIIi — Joan Mindiola (@MindiolaJoan) April 28, 2024

Este procedimiento estético que ha causado furor dio sus primeros pasos como inyecciones destinadas para injertos óseos y para tratar la artrosis, pero más adelante se popularizó dentro del mundo de la belleza por sus beneficios para la piel.

Para nadie es un secreto que Kim Kardashian no le teme a apostar por nuevos tratamientos con el fin de mantenerse siempre joven por lo que incluso en entrevistas pasada ha asegurado que sería capaz incluso de comer desechos fecales si esto le garantiza la eterna juventud.

“Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo”, dijo en una entrevista para ‘The New York Times’.