Llegará a Netflix una nueva serie del creador de ‘Big Little Lies’: ¿cuál es y de qué trata?

A lo largo de décadas de trayectoria, David E. Kelley ha fascinado a las audiencias alrededor del mundo con la creación de exitosas series como Big Little Lies, The Undoing o The Lincoln Lawyer.

Ahora, el guionista, productor y ganador más de una decena de emmys se propone hacerlo otra vez con una apasionante nueva miniserie dramática para Netflix que llegará en mayo: Todo un hombre.

¿Quieres saber más sobre el inédito proyecto del creador de grandes éxitos de la televisión estadounidense? Sigue leyendo para conocer de qué trata y otros detalles de esta esperada producción.

¿De qué trata Todo un hombre, la nueva serie de David E. Kelley?

Adaptación de la novela superventas A Man in Full (1998) de Tom Wolfe, Todo un hombre sigue los pasos de Charlie Croker, un crudo y exitoso empresario de 60 años que ostenta una vida de ensueño.

Tiene un poderoso negocio inmobiliario y una segunda esposa décadas más joven. No obstante, su existencia idílica se tambalea cuando descubre que es incapaz de devolver un crédito que pidió.

Jeff Daniels como Charlie Croker en la serie 'Todo un hombre' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Croker entonces comienza un descenso a los abismos en donde enfrentará a enemigos inclementes y adoptará medidas extremas para regresar a la cima cuando su imperio comience a desplomarse.

La producción escudriña en las hendeduras de Atlanta y se encuentra una batahola de problemas de racismo, corrupción en las esferas tanto políticas como económicas, alarde del lujo y sexo.

“<b>Cuando Charlie Croker, un magnate inmobiliario de Atlanta, se encuentra súbitamente en bancarrota, se enfrentan intereses políticos y de negocios mientras él defiende su imperio de quienes buscan aprovecharse de su desgracia</b>”, reza la sinopsis oficial de Netflix.

Más detalles sobre Todo un hombre

Todo un hombre está protagonizada por Jeff Daniels. El famoso actor está muy bien acompañado en la serie por un elenco principal de lujo compuesto por Tom Pelphrey, Lucy Liu y Diane Lane.

Los intérpretes William Jackson Harper, Aml Ameen, Sarah Jones, Jon Michael Hill, Chanté Adams, Bill Camp y Evan Roe completan el reparto de esta ambiciosa trama limitada de Netflix.

Kelley es el showrunner, escritor y productor ejecutivo del proyecto que contará con seis episodios. Regina King es productora ejecutiva con Royal Ties Productions y directora de tres de los capítulos.

Tommy Schlamme también es productor ejecutivo y el encargado de dirigir los otros tres episodios. Mientras, Matthew Tinker completa el grupo de productores ejecutivos de David E. Kelley Productions.

Todo un hombre aterrizará en el catálogo de Netflix a nivel mundial el próximo jueves 2 de mayo.