La adicción de Sofía Vergara que la llevó a recurrir a la hipnosis, ¿le funcionó?

No solo por el gran talento se reconoce a la actriz colombiana Sofía Vergara, sino también por su belleza. Para ella mantenerse saludable es un asunto serio que no solo se limita a hacer ejercicios, pues también cultiva el bienestar mental, con ciertas prácticas. Sin embargo, ella ha manifestado en varios programas que pese a la gran voluntad que tiene, siempre está en una lucha constante con una fuerte adicción.

Ella reveló su gran secreto hace nueve años, y desde entonces ella de vz en cuando lo manifiesta, como lo hizo el pasado mes de enero cuando estuvo en el programa español “El Hormiguero”. La actriz de 51 años le contó a Pablo Moto: “Tengo un problema muy grande: me encanta el dulce, entonces me toca controlarme con eso, porque tengo una adicción a la azúcar. Tú me pones lo que sea de azúcar y no puedo parar”.

Vergara sostuvo que en líneas generales ella ha tenido una vida saludable y que esto es algo que debe hacerse toda la vida y no solo para tener un cuerpo escultural. Reveló que nunca en su vida había fumado, salvo cuando tuvo que protagonizar a “Griselda”, su más reciente serie, y toma licor esporádicamente, pero contra lo que no ha podido es con el azúcar, por lo que ha recurrido a métodos extremos.

Ella sustituyó las gaseosas por jugo de verduras caseros, pero no ha sido suficiente, por eso se sometió a hipnoterapias, hace casi una década y esto fue lo que recientemente el reveló a la revista de farándula People: “Y lo he aceptado, porque he probado muchas cosas, incluso el hipnotismo, y no funciona. Entonces trato de mantener una dieta equilibrada cuando puedo en casa, o no como hamburguesas, pizzas, cosas que engordan. Intento comer sano para poder comer dulces”.

Incluso, en el 201,4 en una entrevista para Shape, afirmó que tiene su propio lema: “Si no hay dolor, no hay pastel”. ¿En qué consiste la hipnoterapia?, la hipnoterapeuta Sheena Aizmendiz, contó a Univisión que “es un estado de enfoque y concentración que usualmente trabajamos con la mente subconsciente y lo que hacemos es que damos son sugerencias, que se le conocen como sugerencias hipnóticas o instrucciones”.

La especialista explicó que “la persona viene interesada simplemente cambiar un patrón de comportamiento, llevamos al cliente a un estado de relajación profundo y hacemos una regresión, una hipnosis regresiva y regresamos a donde haya algún trauma que actualmente sigue influyendo en ellos. Permite la reprogramación de la conciencia para trabajar analizar el origen de sus problemas”.

Pero, todo apunta a que ni hacerle una reprogramación de conciencia tuvo efectos positivos en la actriz de “Modern Family”, pues ha pasado una década y se mantiene en la constante lucha.