“Dejaré de hacerlo”: La “manía” de Mía Rubín al cantar por la que está siendo tan criticada en ‘Juego de voces’

La herencia del talento artístico y la pasión por la entrega en el mundo del entretenimiento por parte de los hijos de los famosos se ha convertido en un punto de fascinación para los fans. Mientras que muchos discuten si realmente se merecen un lugar en el espectáculo, otros aceptan que sí hay talento que debe ser reconocido por cuenta propia.

Así ha sido Mía quien en años recientes ha demostrado que es mucho más que “la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín”. Y es que si bien ya había dado muestra de su talento, ha sido gracias a su participación en el programa ‘Juego de voces’ que ha dejado claro por qué merece una oportunidad de hacer despegar su carrera artística.

Andrea Legarreta, Mía Rubín y Erik Rubín

Eso sí, no ha faltado quienes sólo se han dedicado a criticarla, no sólo por su herencia sino por su forma de hablar, vestir y hastsa de moverse en el escenario.

En la más reciente edición del programa, Mia cantó el tema ‘La meta de mi viaje’, de Laura Pausini y aunque hizo alarde de su gran voz, internautas notaron una “maña” que ella misma aceptó.

“Ella canta y se ejercita en toda canción sea la q sea es una sentadilla”, señaló un usuario en TikTok, a lo que la cantante respondió: “La verdad es una maña que me estoy quitando, y no, no es para alcanzar las notas ni nada por el estilo. Van a ver que dejaré de hacerlo más adelante, pero ya están grabados los programas, lo cambiaré”.

Como este, otros usuarios señalaron la curiosa “manía” de la cantante, expresando que “gran forma de hacer pierna”, “buena voz pero esa forma de moverse distrae mucho, es muy exagerada”. Asimismo, hubo internautas que la defendieron: “Yo me pregunto ¿En qué les afecta que flexione las rodillas? Es un reflejo natural yo ni lo note, ella es hermosa y su voz tan bella, ay gente ya no hallan como joder”.

A menudo, los hijos de artistas famosos muestran una afinidad natural por la creatividad y el escenario, heredando no solo el talento de sus padres, sino también su pasión por el arte. Esta conexión especial entre padres e hijos se manifiesta a través de diversas formas de expresión, desde la música y la actuación hasta la danza y las artes visuales. A medida que estos jóvenes artistas siguen los pasos de sus padres, llevan consigo el legado de una tradición artística arraigada en la familia, combinando su propio estilo único con la influencia de sus antecesores para crear un impacto duradero en el mundo del arte y el entretenimiento.

Mía hace llorar a su papá

El programa de Televisa, ‘Juego de voces’ ha sido un gran éxito, atrayendo al público que espera ver a sus artistas favoritos en acción, al tiempo que descubren el talento de sus hijos. Si bien Lucerito Mijares, hija de Lucero y Mijares ha sido quien ha dado mucho de qué hablar, Mía Rubín no se queda atrás y su actuación en la más reciente emisión lo dejó claro.

Semana a semana, los famosos y sus hijos compiten interpretando diversas canciones en géneros que les representen un reto y fue justamente Mía quien dejó claro que es capaz de cantar de todo. Una de sus interpretaciones de la noche fue ‘Escándalo’, una cumbia, para después pasar a ‘La meta de mi viaje’, que es una poderosa balada.

Durante una dinámica titulada “Te la Dedico”, los participantes se sinceran con sus contrincantes, compartiendo experiencias y emociones a través de la música. Mía y Érik Rubín fueron los elegidos para llevar a cabo el reto y mientras que la joven dedicó el tema de Laura Pausini, el ex integrante de Timbiriche lo hizo con “You Are So Beautiful” para recordar la infancia de su pequeña.