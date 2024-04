Adal Ramones hace broma pesada a su hija y ella le da una lección que aplauden internautas

La cara de Paola Ramones Valencia, hija del actor y productor Adal Ramones, lo dijo todo. La joven de 23 años no pudo ocultar su malestar, decepción, incomodidad y finalmente alivio con la broma pesada que su padre le jugó en un restaurante en México. Pero ella le transmitió un gran mensaje que muchos artistas debería tomar.

El también comediante iniciará esta 9 de mayo su gira por todo México con su obra de teatro “Otra vez papá”, y que se extenderá hasta el 21 de julio. Este trabajo está inspirado en su propia vivencia, puesto que en mayo del año pasado, nuevamente, se convirtió en padre a sus 61 años. Fue duramente cuestionado por los internautas y muy seguramente por su propia hija Paola.

Adal, para promocionar la pieza teatral, se le ocurrió la brillante idea de jugarle una broma a su primogénita y grabarla con una cámara escondida para ver su reacción. La mofa consistía el decirle que él y su esposa Karla de la Mora tendrían a su tercer hijo, y que sería niña. Toda esta situación llevó a que la joven expresara su sentir.

Citó a Paola en un restaurante. Ramones le comenzó a hablar sobre su monólogo a estrenar y lo ansioso que está, para luego “confesarle la verdad”, no sin antes tocarle el tema de la edad de sus hermanos. La chica no se contuvo y le dijo: “¡Qué densa tu vida!, de que yo (tengo) 23 (años), Cayetano gateando”.

Pero, esto solo sería el inicio, pues Adal le expresó: “Hablé con Karla hoy en la mañana, se hizo una prueba y está embarazada. (...) Parece que le estoy hablando a mis papás, como si fuera yo soltero”. La cara de Paola evidenció su sorpresa y malestar, al inicio pensó que se trataba de una broma, mas ante la seriedad de su padre, no pudo y lo espetó.

“¿Me estás bromeando? (...) Es que no está chido que sigas teniendo hijos, siento que no está cool, porque el hijo no disfruta tanto con su papá”, manifestó la joven comunicadora social. Ante esta respuesta el artista trató de justificarse: “¿Tú los mantienes?, ¿tú los cuidas?, ¿tú vas a ir a dejarlos a la escuela?, ¿tú los recoge a la escuela?, ¿les cambias el pañal?, ¿checas sus vacunas? Entonces, ¿cuál es el problema?, es otro hermano más que tienes”.

Ella solo se tapaba los oídos, y trata de dar crédito a lo que estaba escuchando, sin embargo, fue enfática al decir: “Es que le voy a llevar 30 años al próximo. (...) A mí me pega el hecho de decir que sigues teniendo hijos como si fueran mascotas. (...) Pues, ¡felicidades, pa!, y si quieres mi opinión, la neta es que, nunca lo vi venir. Espero que no sea niña”.

Él se paró de la mesa para ir al baño, mientras que ella contuvo el llanto mientras trataba de comer, cuando él la sorprendió y le manifestó que se trató de una broma. Paola respiró aliviada, pero su sentir fue compartido y aplaudido por los internautas.

“En algo tu hija tiene razón: ‘No puedes seguir teniendo hijos como si fueran mascotas’, “Qué pesado… no está chido ser hermana mayor por 30 años … hay edad para todo”, “Wey la educaste bien, tiene pensamiento crítico y TODA LA RAZÓN en su argumento… O sea, también es cierto que no es de ella la responsabilidad, pero wey alguien tiene que ser prudente en esa familia respecto al tema”, “¡Qué madurez de Paola! casi lloro junto con ella cuando le dijo: ‘Porque el hijo no disfruta tanto con su papá”, le escribieron en la publicación de la broma.