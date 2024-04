¿Estuvo a punto de morir tras su divorcio de Carmen Villalobos? Esta fue la sorprendente confesión de Sebastián Caicedo

En julio de 2022, una de las parejas más sólida de la farándula colombiana puso fin a su relación. Los actores Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos anunciaron su divorcio después de compartir 13 años juntos. Fue algo que nadie se lo esperaba. Muchas fueron las razones que se especularon sobre la separación, como infidelidades y hasta cuestionamiento de la sexualidad de Sebastián.

Sin embargo, ambos acordaron mantener eso en estricta privacidad, como parte del respeto que siempre se han tenido. Pero este domingo 28 de abril, Caicedo se atrevió a contar su vida y, por supuesto, que su relación con Carmen tuvo un punto especial en la entrevista que concedió al programa “Se dice de mí”, transmitido por Caracol TV.

El artista de 42 años contó que estaban en crisis y se separaron, luego de ocho meses viviendo cada quien por su lado, anunciaron al mundo su divorcio. Él explicó todo lo que vivió en esa etapa. “Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo, se me acabó mi vida porque, pues esa era mi vida, tanto profesional como personal”.

Sebastián destacó que se quedó en la nada: “No sabía de qué agarrarme, no tenía muchas herramientas, tenía mucho muchos vacíos y llegó la depresión a mi vida, llegó la depresión porque tenía mucho miedo cómo iba a reaccionar el mundo”. Su madre y hermana también relataron la oscuridad en la que se sumergió el actor.

Toda esa situación preocupó a su mamá, quien aseveró que él empezó a tener conductas inquietantes. Sin embargo, ella estuvo siempre a su lado. En tanto, su hermana afirmó que Sebastián se aisló en su finca y “entró en un proceso de depresión bastante fuerte él”.

Fue el mismo Sebastián que confesó uno de los episodios más fuertes de su vida: “Obviamente, pues debido a todo lo que estaba pasando en ese momento, esa oscuridad me llevó a pensar en el suicidio, sobre todo porque no sabía a qué agarrarme. Fueron momentos muy muy muy muy difíciles. Tenía mucho miedo de cómo mi familia iba a reaccionar, sobre todo después de haber sido ese referente en no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y no sabía a qué me iba a enfrentar”.

Resaltó que durante su proceso depresivo pensaba constantemente en qué haría la prensa para buscar las razones de su separación. “Nosotros hasta hoy en día hemos sido muy conservadores en cuidar eso porque siempre va a haber un aprecio muy grande mutuo, y yo no tengo nada, nunca tendré nada malo que decir de ella”.

Una de las cosas que también lo afectó seriamente, fueron los cuestionamientos que hicieron sobre su sexualidad al no encontrar una infidelidad como motivo. Expresó que no tiene nada en contra de los homosexuales, incluso tiene grandes amigos, pero eso ya había sido demasiado.

Pero después de tanto sufrimiento, la misma vida lo encaminó hacia la paz, cuando uno de sus amigos lo invitó para Medellín, Colombia, para que formara parte de unos negocios, y fue cuando recibió la invitación para asistir a una iglesia. Asistió y encontró más de lo que estaba buscando.

“Entré y sentí la paz que no sentí en ningún otro lugar, porque me conecté con Dios sin que nadie me dijera nada, y lo más bonito fue darme cuenta que cometí muchísimos errores por estar lejos de él y me di cuenta que puedo morir para nacer en Él”, aseveró Caicedo. Ahí también conoció a Juliana Diez, su actual pareja, con quien se siente pleno y feliz