Madonna hizo fiesta con Alberto Guerra y Zuria Vega ¿Dónde quedó Wendy Guevara?

No estamos soportando. Alberto Guerra y Zuria Vega fueron invitados a la exclusiva fiesta que se realizó con motivo del final de la gira de Madonna en México. Así quedó evidenciado en una fotografía que publicó el actor mexicano Manuel García Rulfo (El abogado del Lincoln), quien también fue invitado especial de la “reina del pop”. En la imagen también aparece la actriz estadounidense Debi Mazar.

La amistad entre la cantante y el actor de la serie “Griselda” (trabajo donde lo descubrió la cantante) ha escalado a niveles inimaginables. Primero con la revelación de la portada de la revista “Reedition”, donde aparece Madonna posando junto al guapo actor y luego con la invitación que esta le hizo para que fuera uno de los invitados especiales en la gira de conciertos que realizó en nuestro país.

No invitó a Wendy Guevara ¡Y nimodérrimo!

Aunque también fue una de las invitadas al show de Madonna, para participar en la dinámica de Vogue, la influencer Wendy Guevara no fue convidada al exclusivo festejo que se realizó en la Ciudad de México ¿Será que no tendrá la costosa membresía de Soho House? El desaire que la reina del pop le ha hecho no parece importarle mucho a la ganadora de “La Casa de los Famosos”, pues le está haciendo saber a sus seguidores que se encuentra viajando por Estados Unidos y próximamente deberá cumplir un compromiso con “La Casa de los Famosos Colombia”.

Acceso exclusivo

Para entrar a las instalaciones del exclusivo Soho México, los miembros del club deben pagar alrededor de 70 mil pesos al año, para poder entrar. Dicha anualidad únicamente incluye el acceso a las instalaciones. El consumo de alimentos y bebidas, se pagan aparte. Algunos usuarios de internet lograron captar el momento en que Madonna llega al lugar, a pesar de que una de las restricciones es que están prohibidas las fotografías y los videos.