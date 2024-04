Enrique Iglesias sacó los pasos prohibidos en Puebla ¡Y revienta las redes sociales!

Gran sabor de boca dejó el cantante español Enrique Iglesias quien deleitó al público poblano el sábado 27 de abril, en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2024. Durante poco más de una hora, Enrique complació a sus fans con sus mayores éxitos como “Tonight”, “I Like It” y “Bailando”. Así como con “Cuando me enamoro”, “Loco” y “Perdón”.

Que vengan los bomberos

El hijo de Julio Iglesias conquistó a los asistentes no solo por sus contagiosas canciones sino por los sexys movimientos que hacía en el escenario. Fue justo al cierre del espectáculo, cuando se encontraba interpretando el tema “Bailando” que Enrique enloqueció a sus seguidores con sensuales pasos de baile que dejaron sin aliento a los presentes y que están rompiendo el internet.

Duelo de baile

En otro video compartido en Tiktok, se puede apreciar otra toma del momento en que Enrique Iglesias le pide al público que le aplauda para animarse a darlo todo. Es aquí cuando junto a uno de los músicos, comienzan a menear el cuerpo al ritmo de la música, desatando la locura.

Se dejó querer

Además de convertirse en tendencia en redes sociales por su presencia en nuestro país, usuarios han compartido lo accesible que estuvo en el concierto (Eres humilde, mi chiquito). Pues se la pasó saludando de mano a diestra y siniestra (como candidato en campaña) al público que tuvo la suerte de tenerlo cerca durante durante el recorrido que hizo por los dos escenarios que fueron colocados para su presentación.

Durante el show, el cantante también dirigió algunas palabras al público y agradeció el cariño que los mexicanos le han profesado durante su carrera (aprende Yahritza), la cual comenzó en México y dijo, quiere que termine aquí. El artista no dejó de ser ovacionado en ningún momento e incluso se guardó una bandera mexicana que el público le arrojó.