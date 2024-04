5 películas en Netflix basadas en hechos reales: no creerás que estas historias pasaron

La vida real ha sido una de las mayores fuentes de inspiración del cine desde su surgimiento. A lo largo de la historia del séptimo arte, incontables directores y escritores han llevado a la gran pantalla numerosas películas basadas o inspiradas en personas o hechos reales.

Gracias a esto, el género cinematográfico es uno de los más profusos y surtidos que existen. Y es que hay desde cautivadores retratos de leyendas, pasando por producciones centradas en personajes anónimos del pasado hasta recreaciones de eventos devastadores.

Si eres amante de esto proyectos cuyo origen se encuentra en el mundo real o simplemente estás de humor para ver alguna, el mejor lugar para buscar es Netflix. La plataforma de streaming tiene una vasta biblioteca de cintas de esta índole originales y licenciadas.

Películas basadas en hechos reales que están en Netflix

A continuación, te presentamos cinco películas inspiradas en historias reales que valen la pena y están disponibles en el gigante de la transmisión. Todas son entretenidas y narran historias impactantes que te dejarán pensando e investigando mucho sobre los hechos detrás.

El ángel de la muerte (2022)

Jessica Chastain y Eddie Redmayne protagonizan este turbador thriller, adaptación del libro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness and Murder de Charles Graeber, que narra la historia del asesino en serie Charles Cullen y la mujer que ayudó a detenerlo.

Sinopsis : Una agobiada enfermera encuentra refugio en un generoso colega, hasta que una inesperada muerte levanta sospechas sobre las intenciones de su nuevo ángel guardián...

Chicas perdidas (2020)

Amy Ryan, Gabriel Byrne y Thomasin McKenzie encabezan este inquietante drama de Liz Garbus basado en Lost Girls: An Unsolved American Mystery, un libro de Robert Kolker en donde se profundiza en los asesinatos de numerosas jóvenes trabajadoras sexuales en Nueva York.

Sinopsis : Desesperada por hallar a su hija desaparecida, una madre lucha por destapar la verdad y ayuda a revelar una serie de homicidios sin resolver.

La gran exclusiva (2024)

Gillian Anderson, Billie Piper y Rufus Sewell son las estrellas principales de esta producción que muestra cómo Sam McAlister logró que el príncipe Andrew diera aquella explosiva entrevista a Newsnight sobre sobre su relación con Jeffrey Epstein en 2019.

Sinopsis : Esta dramatización, inspirada en hechos reales, nos da acceso privilegiado a los entretelones de la infame entrevista de las mujeres de Newsnight con el príncipe Andrew.

La sociedad de la nieve (2024)

J. A. Bayona dirigió esta película nominada al Oscar, adaptación del libro homónimo de Pablo Vierci, sobre la llamada tragedia o milagro de los Andes. El largometraje narra la conocida historia desde el punto de vista de Numa Turcatti, una de las víctimas del accidente aéreo de 1972.

Sinopsis : Cuando un avión se estrella en el remoto corazón de los Andes, los sobrevivientes unen fuerzas y pasan a ser su mayor esperanza para volver a casa.

El juicio de los 7 de Chicago (2020)

Aaron Sorkin escribió y dirigió esta película sobre un grupo de activistas contra la guerra de Vietnam que fueron acusados en 1969 de atravesar las fronteras entre estados para promover un motín en la Convención Nacional Demócrata del año anterior.