Youtuber coreana que ventiló traición de Karla Panini contraactaca sus burlas de la forma más épica

El repudio hacia Karla Panini ha alcanzado nuevas dimensiones luego de que la youtuber surcoreana Stephanie Soo publicara un video en inglés explicando la traición que cometió contra su ex colega del programa ‘Las Lavanderas’, Karla Luna y comparándolo con el K-Drama ‘Marry My Husband”.

PUBLICIDAD

“Hay un show en México llamado ‘Las Lavanderas’, un show de variedad. Mitad reality show, mitad improvisación, algo así como Saturday Night Live pero con más improvisación. Dos mujeres conducen el show, fue hae 8 años. Ellas sólo están lavando, colgando y doblando su ropa en televisión. Eso se supone que hacen pero en cada show se distraen contando chismes”, cuenta Soo.

La historia entre Karla Panini y Karla Luna comenzó en el programa, donde juntas formaron un dúo cómico que ganó popularidad por su humor irreverente y su química en pantalla. Sin embargo, detrás de las risas y la camaradería en el escenario, surgieron tensiones y desacuerdos que eventualmente llevaron a una ruptura devastadora.

En el video, la youtuber narra todo lo que sucedió con las conductoras, quienes pasaron de ser íconos de la televisión y amigas a enemigas luego de que saliera a la luz que Panini estaba teniendo una relación extramarital con el esposo de Luna, Américo Garza, mientras esta última luchaba contra el cáncer.

A pesar de todo, Luna siempre luchó con coraje y optimismo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia, mientras que Panini se volvió “la cara de la traición”. Lamentablemente Luna perdió la batalla en 2017 y lejos de mostrar arrepentimiento, Panini enfrentó las críticas, se burló de lo sucedido y continuó con su vida, libre de culpa.

El escándalo escaló y más creadores de contenido internacionales comenzaron a hacer videos explicando lo sucedido en otros idiomas, lo que hizo que Panini respondiera entre burlas.

Karla Panini y Karla Luna en el programa de "Las Lavanderas". Panini cometió una infidelidad con el esposo de su mejor amiga, sin importarle que ella padecía ncer terminal.

“La coreana está igual de inventada pegándole mil cosas!”, respondió en un mensaje. Posteriomente, comenzó a subir varios videos a sus historias de Instagram. “Ah, ¿la gente no me quiere mundialmente? Ay hija, no pasa nada, eso es lo de menos, chica. A mí me pueden cancelar mil veces, funar mil veces y no pasa nada”, comentó Panini con tono sarcástico en sus historias.

“¿Ya no puedes sacar Seguro Social? ¿No puedes sacar créditos de casa? ¿La cancelación en redes hace que ya no puedas ir a Costco? La cancelación en redes... ¿Qué tiene de importante para que yo me empiece a preocupar?”, continuó con tono sarcástico.

De la forma más épica, youtuber coreana reacciona a burlas de Karla Panini

Stephanie Shoo La youtuber coreana respondió a burlas de Karla Panini (Tiktok)

Panini, en un intento por demostrar que “no le afecta” la cancelación mundial y burlándose de Soo, terminó publicando varias instagram stories que en total hacen un video de 10 minutos, al cual la youtuber reaccionó de la forma más épica: con total indiferencia y expresiones cómicas, mientras comía papas con unos palillos.

“Total, contesto sobre la cancelación mundial que está sucediendo, y Stephanie Soo reaccionando NO TIENE PRECIO. Ahh porque aparte dura casi 10 mins en video”, publicó una usuaria en X.

En sus publicaciones, la comediante también se refirió a la atención mediática que ha rodeado su vida en los últimos años, destacando que ella ha seguido con su vida sin que nada le afecte.

Los usuarios de las redes sociales, unidos en su rechazo hacia Panini, aplaudieron el “elegante” contraataque de Soo sin embargo, una segunda contestación se volvió tendencia.

Panini reaparece caracterizada como su personaje ‘La lavandera güera’

“Una vez más se me da la oportunidad de aclarar las cosas porque aquella siempre la susurra. En los últimos días ha ocurrido una situación de funación y cancelación hacia la roba maridos de Karla Panini, la mujer más odiada de México y ahora del mundo. Tengo que llegar a decrite esta respuesta a ti, Lucy Lu, Pikachu. Dijo: “Yo tengo los datos y subo video a YouTube y monetización. Si tú quieres saber las cosas como realmente sucedieron, búscame a mí porque yo estuve ahí. Tú estás dando fechas, traes toda la información mal, no investigaste, te fuiste como el Borrás. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú hiciste puro copy paste a un chisme”, sentencia la comediante.