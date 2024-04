Usó el clásico vestido de Salma: Los looks no vistos de Wendy Guevara en los LAMA’s que fueron odiados

Wendy Guevara brilló la noche de este jueves en Las Vegas en los Latin AMAS como presentadora y fue su primera vez en Estados Unidos, lo que resultó todo un éxito.

Aunque la famosa encantó con su carisma y talento como siempre, la criticaron por los looks que lució durante la noche, asegurando que estaba “mal vestida”.

Usó el clásico vestido negro de Salma: Los looks no vistos de Wendy Guevara en los LAMA’s que se llevaron críticas

Corsé y minifalda de encaje

Wendy lució un atuendo muy sexy con una minifalda de seda y corsé también de seda y con encaje en tono negro.

Este atuendo lo complementó con unas pantimedias negras, stilettos negros y una cola alta, con lentes negros, pero fue un look que le criticaron, asegurando que parecía una pijama.

Vestido midi y escotado negro

La influencer también derrochó clase en la alfombra roja al llevar un vestido midi ajustado y con escote en la espalda, y cuello halter en tono negro brillante, que recordó al clásico que ha llevado Salma Hayek.

Este atuendo lo combinó con unos stilettos negros, y una especie de lentes dorados con muchas ramas, y su cabello lo llevó recogido en una cola, y aunque deslumbró a muchos no les gustó este look.

Vestido largo rojo con piedras

Wendy brilló con un hermoso vestido rojo de seda largo, que tenía piedras plateadas en el escote y a los lados.

Para este look tan fashion complementó con joyas y llevando el cabello semi recogido y aunque fue uno de los más elegantes, tampoco convenció.

“Como siempre mal vestida”, “por favor que cambie de estilista”, “Me encanta Wendy, pero quienes son su estilista, no mamen”, “No me gustó el outfit”, “No manches quien la vistió 😢”, “No es por nada, pero el atuendo no le va. Se ve muy gruesaaa”, “K feo vestido”, y “Te fuistes en bata o que😂😢”, fueron algunas de las críticas.

Sin embargo, Wendy presumió su paso por los famosos premios y dejó ver cada look en sus redes con mucho orgullo, dejando claro que a ella le fascinaron.