No sólo Danna, ahora está famosa actriz quiere cambiar su nombre y está confundiendo a todos

La decisión de algunos artistas de cambiar su nombre es una manifestación de su evolución personal y artística y aunque siempre ha sucedido, no deja de sorprender a los fans. Tal es el ejemplo de la cantante mexicana Danna, quien con el reciente lanzamiento de su álbum Childstar, anunció que quería que la dejaran de llamar Danna Paola.

El problema surgió cuando quiso cambiarlo en redes sociales, pues ya había una usuaria con dicho nombre, lo que molestó a la intérprete de ‘Malafama’. La mujer la acusó de haberla amenazado para darle el nombre de usuario y aunque las cosas se “solucionaron”, Danna terminó siendo criticada y blanco de memes.

Danna La cantante pidió que dejarán de llamarla por su nombre completo (Instagram)

Por supuesto ella ahora no se enfoca en lo que digan de ella, ni tampoco en dar explicaciones sobre la decisión del cambio, simplemente se mantiene enfocada en su música y en esta nueva etapa de su carrera.

Lo que ahora ha sorprendido es que una famosa de Hollywood acaba de tomar la decisión de cambiar su nombre, o mejor dicho, de querer usar su nombre real.

¿Danna impone moda con el cambio de nombre?

Danna Paola revela su nuevo nombre artístico (Captura de Pantalla)

Para algunos artistas, el cambio de nombre puede ser una forma de distanciarse de una identidad anterior que ya no refleja quiénes son o hacia dónde quieren dirigirse en sus carreras. Otros pueden optar por un nuevo nombre como una declaración de independencia creativa, buscando liberarse de las expectativas asociadas con su antiguo alias.

Sea cual sea la razón detrás de este cambio, es un paso significativo que puede marcar el inicio de una nueva etapa en su trayectoria artística, y a menudo invita a sus seguidores a reflexionar sobre la naturaleza del cambio y la identidad en el mundo del arte.

Además de Danna, ¿quién es la famosa que ahora quiere cambiar su nombre? Pues nada más y nada menos que Emma Stone.

Poor Things Emma Stone ha sorprendido con su protagónico en la cinta que ya es una de las favoritas de la temporada de premios (Searchlight Pictures)

En una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, Stone reveló que quienes están cerca de ella la llaman por su nombre real, Emily, y que no le importaría si los fanáticos también se dirigieran a ella por su nombre real, que es Emily Jean Stone.

Todo esto surgió cuando Nathan Fielder, su co protagonista de “The Curse”, cinta que ahora está promocionando, le dijo un reportero de The Hollywood Reporter que iba a llamar a Emma por su nombre de pila durante la próxima entrevista.

Emma Stone La actriz ha pedido ser llamada por su nombre real (Milos Bicanski/Getty)

“Antes de continuar, me gustaría decir algo. Su nombre es Emily, pero profesionalmente se llama Emma”, dijo Fielder. “Entonces, cuando hay gente que no la conoce, termino diciendo Emma. Pero de ahora en adelante solo diré Emily”.

Cuando se le preguntó si la gente de la industria la llama Emily, Stone dijo que las personas más cercanas a ella sí lo hacen. “Es sólo porque mi nombre fue tomado [por otra actriz de SAG]. Luego me asusté hace un par de años. Por alguna razón, pensé: ‘Ya no puedo hacerlo. Llámame Emily’. Nathan me llama Em, lo cual es más fácil”, sentenció.

El reportero luego preguntó si le parecería bien que los fans se acercaran a ella y la llamaran Emily o si preferiría ser Emma. “No. Eso sería muy lindo. Me gustaría ser Emily”.