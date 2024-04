Karely Ruiz lanza un concurso de “50K” en sus redes sociales: todo lo que tienes que saber

Karely Ruiz ha estado más caritativa que nunca, durante los primeros cuatro meses del 2024. El video teniendo relaciones íntimas con un seguidor, como parte de un supuesto concurso, hizo explotar las redes sociales. Y desde entonces, realiza este tipo de juegos con la diferencia de que en los siguientes entregó dinero.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, anuncia un nuevo concurso con el que pretende regalar 50.000 pesos. Las condiciones están en sus historias, en las que pone un enlace para que se unan a su canal dentro de la misma red social.

Karely Ruiz concurso

No sólo hace concursos. A finales de marzo, la modelo de OnlyFans realizó donaciones a los afectados por los incendios de Veracruz.

Sus acciones colaborativas en el municipio Orizaba, por los incendios en Veracruz, hicieron que muchos vieran a la modelo como una servidora pública. Los comentarios en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram estuvieron llenos de agradecimiento por este maravilloso gesto, que no es común en las estrellas de la actualidad.

“Karely, todos los brigadistas estamos muy agradecidos contigo, gracias por escucharnos y ayudarnos, eres una persona muy hermosa tanto por fuera como por dentro, de verdad que tienes un corazón enorme y la vida te lo va a recompensar, tienes mi total admiración y respeto, gracias preciosa, el mundo necesita a más personas como tú”, dijo uno de los seguidores de la regiomontana.

Fue tan impresionante la acción, que a Karely la compararon con una política o una servidora pública en cargo. Algunos le propusieron que le queda bien esa labor y que lo debería considerar.

Sin embargo, Karely Ruiz respondió con mucha gracia que no está interesada en ese tipo de actividades. “Oigan relájense. No porque done y haga cosas buenas significa que quiera entrar en la política hahahaha. Mis respetos, pero nooo. Lo mío es mover las nal*as”, dijo la famosa modelo de OnlyFans.