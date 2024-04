“Fui el último en notarlo”: Benny Blanco declara todo su amor a Selena Gomez y calla a los haters

A pesar que su relación ha causado mucha polémica desde el inicio, Benny Blanco se atrevió a abrir su corazón y relatar todo lo que siente por Selena Gomez en una reciente entrevista con la que pretende zanjar todos los malos comentarios en su contra.

Y es que desde finales de 2023 cuando la intérprete de Boyfriend confirmó su relación, comenzaron las críticas, ya que el productor musical hizo unos comentarios años atrás sobre la famosa que no le cayeron bien a su grupo de fans.

Selena Gomez La cantante y su novio Benny Blanco han sido muy criticados (Instagram)

Conforme con el reporte de RPP, en 2020 “Benny Blanco se refirió a su actual pareja diciendo que es una artista que solo lanza proyectos por fama y no tiene calidad”, además que los internautas creen que él no es lo suficientemente atractivo como para salir con ella.

Indiferente ante esta situación, Benny Blanco habló sobre lo que siente por Selena Gomez y cómo se dio cuenta que está enamorado

Fue específicamente durante una charla con The Wall Street Journal, que reconoció que empezaron a salir en junio del año pasado y fue el último en notar su enamoramiento hacia la cantante.

“Fui el último en saberlo”, dijo. “Es una locura cómo tu pareja puede estar sentada allí todo el tiempo, justo delante de tus ojos, y ni siquiera te das cuenta, y luego tienes ese momento de Clueless (la película) en el que dices: ‘Espera, estoy enamorado”, agregó.

Según relata, esto sucedió mientras estaban en una sesión de grabación juntos. Los rumores indican que pudo haber sucedido en agosto, cuando ambos trabajaron en el sencillo de Only Murders in the Building, “Single Soon”, que, irónicamente, habla sobre la soltería de la estadounidense.

Se espera que sigan creando canciones porque Selena Gomez confirmó estar trabajando en un nuevo álbum. También trabajó previamente con Blanco en 2019, específicamente con “I Can’t Get Enough” con Tainy y J Balvin.

Fuentes cercanas a la famosa aseveran que ella se siente “segura y protegida” con el músico. “Benny es un gran comunicador, es honesto y abierto con Selena y la escucha. Es respetuoso, no es un mujeriego y no busca llamar la atención ni la fama. A él no le importa nada de eso y Selena lo ve y realmente confía en él”.