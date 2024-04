El gesto poco caballeroso de Marc Anthony con Nadia Ferreira por el que aseguran que no la merece

Nadia Ferreira y Marc Anthony dijeron presente en los Latin American Music Awards 2024, llevados a cabo en Las Vegas y se convirtieron en una de las parejas más comentadas al decidir llegar con looks totalmente combinados y ante la inigualable belleza de la modelo paraguaya.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en medio de su derroche de estilos y complicidad, la pareja vivió un momento en la alfombra roja que no pasó desapercibido y ha llenado de criticas al salsero por su comportamiento.

La ex Miss y el boricua han formado una linda familia junto a su hijo Marquitos, y se han posicionado como una de las parejas más estables de la farándula pese a las criticas que han recibido por su diferencia de edad.

El gesto de Marc Anthony con Nadia Ferrerira que ha indignado

Marc Anthony y Nadia Ferrerira llegaron tomados de la mano al MGM Grand Garden Arena derrochando estilos con sus looks monocromáticos; ella apostó por un vestido negro largo, cuello alto, con detalles semitransparentes en sus piernas y hombros, mientras que el cantante llevó un traje en la misma tonalidad acompañado con sus tradicionales lentes de sol.

Al momento de posar frente a las cámaras la pareja fue acompañada por Carín León y su nueva novia Meylin Zuñiga, con quienes entablaron una corta charla, pero ha sido un particular gesto de Marc el que no ha gustado pues mientras que el mexicano tomaba por la cintura a su pareja para no dejarla atrás, él le dio la espalda a Nadia en todo momento siendo ella quien tuvo que tomarlo a él por su cintura para no quedar fuera de foco.

Aunque una vez que se tomaron la foto, este tomó de la mano a su esposa, las criticas no han faltado en redes sociales, pues consideran que Nadia no merece un hombre mayor y que “no la represente”.

“Solo yo me fijé en que mientras Carin toma de la cintura a su esposa, Marc le da la espalda a la suya y ella es quien lo toma a él?”, “Nadia tan hermosa y el esposo que la deja atrás”, “analizando la postura de Marc, con eso nos dice que él siempre está adelante de ella; por lo tanto una pareja debe ser tu equipo, y nunca ir delante o atrás, siempre al lado de!!!! Una buena posición sería los dos de frente y abrazados”, han sido algunos comentarios.