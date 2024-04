¿Por qué se separaron Eduardo Yáñez y su hijo? El actor no quiere conocer a su nieto por esta razón

A pesar de que hace 3 años es abuelo, Eduardo Yáñez aún no ha conocido a su nieto. El actor está separado de su hijo desde hace varios años, sin oportunidad de reconciliación como él mismo afirmó. Y no porque no lo ame, sino porque considera que es un capítulo cerrado donde las cosas no volverán a ser igual.

En una entrevista con Matilde Obregón, citada por La Opinión, el artista se explayó sobre varias situaciones de su vida profesional y personal, lo que incluye la turbulenta relación que sostiene con Eduardo Yáñez Medina, que vino al mundo fruto de su romance con Norma García.

Actualmente él tiene 37 años y aunque sostiene un perfil bajo, en sus redes sociales asevera que es un “hombre de negocios”, pero no se sabe exactamente a qué se dedica. Durante la pandemia trajo al mundo a un niño y decidió hacer camino separado del espectáculo a diferencia de su papá.

¿Por qué se separaron Eduardo Yáñez y su hijo?

“Lo amé mucho, mientras yo lo crié. Era mi mejor amigo, mi mejor compañero, mi mejor todo”, expresó diciendo el protagonista de telenovelas, confirmando que lo extraña.

Sin embargo, aseveró que un reencuentro no es lo más beneficioso por todo lo que sucedió. “He llegado a la conclusión de que la reconciliación es imposible. He hecho todo lo que he podido como padre y no puedo seguir forzando algo que no existe”, dijo.

Los problemas entre Eduardo Yáñez y su hijo comenzaron cuando el joven acusó a su padre de ser “abusador de mujeres”, “maltratador” e incluso “drogadicto”, que lo humillaba verbalmente. En su defensa, el mexicano comentó que su primogénito se volvió un consentido y que cuando quiso ponerle límites, empezaron los ataques.

De hecho, cuando era un adolescente presuntamente sustrajo dinero de la cuenta bancaria del artista, algo que admitió diciendo que cometió “un error”, que data del 2017.

“Es triste decirlo, pero tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. Cuando sus acciones son completamente en contra tuya todo el tiempo, llega un momento en el que dices, ahí muere”, dijo al respecto Eduardo Yáñez. “No hablamos. Soy abuelo de un niño hermoso, pero no lo conozco”, finalizó.