“Pa’ olvidarte no hizo falta alcohol”: Las críticas a Nicki Nicole por los dardos a Peso Pluma en su último tema

La relación que Nicki Nicole tuvo con Peso Pluma sigue dando de qué hablar pues luego que el mexicano se paseara con algunas modelos, la argentina ha decidido drenar el dolor de la traición a través de las letras de sus canciones y ha estrenado el sencillo ‘Ojos verdes’.

PUBLICIDAD

La rapera apuntó con todo contra el llamado doble P tras su corto romance al usar una clara referencia de su aspecto físico como lo son sus ojos verdes y demuestra que pese al dolor ya superó el engaño.

Sin embargo, las criticas en las redes sociales no han tardado en aparecer por haber usado su separación para facturar, pero también porque aseguran que aun no lo supera.

Los dardos de Nicki Nicole a Peso Pluma con ‘Ojos verdes’

Nicki Nicole ha preferido usar su talento como cantante para aliviar las penas y dejar claro que no perdona una traición. En el audiovisual se puede ver con una rosa roja y también un sensual vestido carmesí.

‘Ojos verdes’ relata la historia de una mujer que le puso fin a su relación por culpa de su pareja quien al parecer ha intentado buscarla pero ella no le responde ni el teléfono. Aunque se trata de una letra nostálgica le puso ritmo al tratarse de una cumbia argentina.

“Sé que te molesta

“Que cuando me llamas, no hay respuesta

Y que, pa’ olvidarte, no hizo falta alcohol ni fiesta

Te duele que pa’ mí seas pasado

Y que vos me piense’ cada vez que con ella te acuesta’”, es parte del nuevo sencillo de Nicki.

Aunque muchos elogiaron la manera en la que cacheteó con guante blanco a Hassan, no escapó de las criticas.

“Me huele a mujer dolida”, “Ya Nicki ya para Hassan está con alguien mejor”, “Ya el peso pluma ni te topa”, “tan dolida vas a estar”, “No puedes exigir lo que no dabas como pareja, ley de la vida, si no das no recibes”, han sido algunos comentarios.

Hasta el momento, Peso Pluma ha guardado silencio al no hablar sobre su infidelidad y su ruptura, también ha evitado reaccionar al nuevo tema de su ex pareja y a través de redes sociales se ha limitado a presumir sus triunfos como cantante y sus nuevos temas en compañía de otros artistas como J Balvin.

Sin embargo, no ha evitado la ola de comentarios negativos por haber engañado a Nicki de la peor manera, al presumir a otra mujer en Las Vegas y recientemente apareció con otra modelo en Coachella.