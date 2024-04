Nodal logrará cantar con un icono musical y restriegan su éxito a madre de Belinda

Christian Nodal sigue escalando en la industria musical por lo que sus éxitos musicales y reconocimiento no paran. Ahora el cantante de regional mexicano se alista para tener un gran momento en el escenario al compartir con el Andrea Bocelli.

El tenor italiano celebrará su 30 aniversario en la música y lo hará con un concierto llamado THE CONCERT OF A LIFETIME, el cual tendrá una duración de tres días y contará con grandes estrellas como Ed Sheeran, Brian May, Shania Twain.

Nodal será el único latino que formará parte del glorioso momento de Bocelli quien es uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial, gracias a su increíble talento. La cita está pautada para el lunes 15, miércoles 17 y viernes 19 de julio, en el Teatro del Silenzio en Lajatico, Toscana.

Restriegan éxito de Nodal a madre de Belinda

Aunque hace poco más de un año la vida de Christian Nodal parecía no tener rumbo tras su ruptura polémica ruptura con Belinda y las criticas que enfrentaba en redes sociales por sus constantes cambios de look que lo hacían lucir “desaliñado”, ahora el mexicano se encuentra un buen momento personal y profesional.

Luego de convertirse en padre de la pequeña Inti junto a Cazzu, el artista a continuado trabajando fuerte en mejorar como cantante y también como persona, por lo que incluso ha decidido borrarse gran parte de los tatuajes que se había realizado en su rostro.

Ante la nueva vida y el éxito de compartir tarima con Andrea Bocelli, internautas no han dudado en elogiar su nueva vida y hasta recordar los insultos y criticas que Belinda Schüll, madre de su ex pareja, le hizo tras exponer a su hija en redes sociales y asegurar que la cantante era usada por sus padres.

La madre de la también actriz llegó a aplaudir el comentario de una usuaria que llamaba “naco” a su ex nuero, lo que causó gran controversia en redes y ahora que Christian sigue creciendo, le han restregado su éxito.

“Cómo le quedaría el a la mamá de ya saben quién jijijiji, ya ven que avalo el comentario despectivo de una persona, pero bueno aquí la vida pone a cada quien en su lugar.. bendiciones a todos mundo”, “Se lo merece es el nuevo rey de la música mexicana te amamos”, “Ahora que dirán las Belindas”, “El talento y su hermosa interpretación hablan .. felicidades”, han sido algunos comentarios.