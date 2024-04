¿Fue a Toni? Adamari López confiesa que mantuvo a sus exparejas por ganar más dinero

Adamari López sigue llamando la atención de todo el mundo tras sus recientes confesiones en las que se ha explayado, sobre todo, en su vida amorosa. Esto a propósito del lanzamiento del programa, Desiguales, de Univisión, en donde cada panelista ha abordado temas que van desde la maternidad hasta la relación consigo mismas.

En una de las recientes emisiones se centraron en la idea preconcebida de que el hombre es el que tiene que “mantener” la casa, algo que ocasionó que la boricua se colocara como ejemplo.

Adamari López y Toni Costa Instagram: @adamarilopez (Instagram: @adamarilopez)

Esto fue lo que dijo Adamari López sobre mantener a sus exparejas

Según People, la también actriz comenzó diciendo que las relaciones de pareja deben cimentarse, por encima de todo, en el amor.

“A nosotras yo creo que a las mujeres nos criaron como ‘busca ese proveedor’, nos criaron en mi época –yo voy a cumplir 53 años– mi mamá me decía ‘búscate un doctor, un abogado, alguien que te pueda mantener’, pensando en que la mujer esa era la posición que quería tener”, sin embargo, ella por su propia cuenta se ha ganado las cosas.

Incluso, tanto, que una constante en sus relaciones amorosas es que gana más dinero que su compañero sentimental y por eso ha decidido por los sentimientos, más que por necesidad.

“¿Tú sientes que has mantenido a un hombre?”, le preguntó una de sus compañeras, Nancy Álvarez, a lo que ella sin tapujos confirmó diciendo que no lo sintió como algo “justo” pero que prevalecía el amor en la relación.

No obstante, prefirió evitarse polémicas y no dio los nombres. “No fue una sola relación. No estoy hablando de una sola persona, yo he sido noviera, he tenido varias relaciones, he estado casada, he estado juntada, he estado de novia, o sea que no estoy hablando de una persona en específico, estoy hablando de vivencias que he pasado durante mis 53 años”, aclaró.