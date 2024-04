Este es uno de los estrenos más impactantes de la semana en Netflix: por esto la crítica asegura que es “perfecta”

Netflix está sorprendiendo a todos al agregar a su catálogo una de las series que ya está siendo calificada como “la más impactante” y hasta “perfecta” en la plataforma. Se trata de ‘Baby Reindeer’, la cual recién se estrenó y ya ha logrado una calificación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes.

Esta mini serie dramática de siete episodios fue escrita y creada por el comediante, actor y escritor escocés, Richard Gadd, quien dentro de la historia interpreta una versión alternativa de sí mismo, bajo el nombre de Donny Dunn.

Richard Gadd ha ganado reconocimiento por su estilo único y su habilidad para abordar temas complejos de manera humorística, siendo ahora ‘Baby Reindeer’ su proyecto más exitoso y ambicioso hasta ahora.

Baby Reindeer Una de las series más aclamadas en la plataforma (Netflix)

Con una narrativa envolvente y actuaciones extraordinarias, la serie ha sido descrita como una experiencia que te deja al borde del asiento en cada episodio ya que no sólo entretiene, sino que también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la obsesión, el trauma y la lucha por la supervivencia psicológica. No es de extrañar que haya conquistado el corazón de la crítica y del público por igual, estableciéndose como un imprescindible en el catálogo de Netflix. Algunos afirman que una vez que empiezas a verla, no puedes parar hasta el final, algo que de entrada suena muy prometedor.

¿De qué trata Baby Reindeer?

La trama sigue a Donny (Gadd) mientras se sumerge en una espiral descendente después de conocer a una mujer solitaria llamada Martha (interpretada por Jessica Gunning). Lo que comienza como un simple encuentro en un bar se convierte rápidamente en una pesadilla cuando Martha pasa de ser amiga a acosadora. Donny se enfrenta a la aterradora realidad de que Martha no sólo lo admira, sino que está obsesionada con él, lo que la lleva a convertirse en una mujer que poco a poco está perdiendo el control de la realidad.

Baby Reindeer Una de las series más aclamadas en la plataforma (Netflix)

El acoso de Martha va desde correos electrónicos y mensajes de Facebook hasta el acoso físico a la familia de Donny y a él mismo en su propia casa. Mientras lucha porque la policía le crea, Martha se vuelve más obsesiva y violenta, lo que lleva a Donny a enredarse más con ella como una estrategia para reunir pruebas suficientes que pueda usarlas en su contra y así librarse.

Conforme la serie nos adentra en la mente de ambos, descubrimos más sobre el pasado de Donny y un trauma que experimentó y que nos lleva a entender cómo terminó trabajando en un bar y viviendo en la casa de la madre de su exnovia.

¿Es ‘Baby Reindeer’ una historia real?

Baby Reindeer Una de las series más aclamadas en la plataforma (Netflix)

La serie es una adaptación del show autobiográfico homónimo de Gadd y en cada uno de los episodios, explora una parte de este. Hay episodios que son desgarradores pero la producción lo ha manejado todo a la perfección.

Martha (Jessica Dunning) es una versión ficticia del acosador de Gadd en la vida real, quien lo persiguió implacablemente en una invasión de la privacidad que abarcó 41,71 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook, 4 cuentas falsas de Facebook y 106 páginas de cartas.

El significado de ‘Baby Reindeer’

Baby Reindeer Una de las series más impactantes en la plataforma (Netflix)

A lo largo de la serie, Martha se refiere a Donny como “bebé reno” o simplemente “reno”. Este no es un simple apodo cariñoso. Al igual que Donny, Martha también parece haber sufrido algún tipo de abuso o una infancia muy problemática. El apodo tiene que ver un peluche que la mujer tenía de joven.

“Básicamente, tenía este pequeño peluche cuando era joven. Me acompañaba a todas partes. Este reno era un animal tierno y esponjoso con labios grandes, ojos enormes y un culito muy lindo. Todavía lo tengo hasta el día de hoy. Fue lo único bueno de mi infancia. Lo abrazaba cuando peleaban, y peleaban mucho. Bueno, eres la saliva de ese reno. La misma nariz, los mismos ojos, el mismo culito lindo. para mí. Significas mucho para mí”, revela en uno de los episodios.