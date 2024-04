Sherlyn González deja México: ¿A dónde se muda?

Sherlyn González inició en el mundo del medio siendo apenas una niña, alcanzó la fama tras participar en las telenovelas como ‘La Intrusa’, ‘Clase 406′, ‘Cuidado con el Ángel’ y ‘Amores Verdaderos’.

En los últimos tiempos se ha mantenido alejada de las pantallas, quien se convirtió en mamá por primera vez en el año 2020. Fue en el 2021 que grabó su último melodrama ¿Qué le pasa a mi Familia?, luego de haber estado ausente de los foros de grabación durante 5 años.

Recientemente, la actriz confirmó ser parte del elenco de ‘Papás por Conveniencia’ el nuevo proyecto de TelevisaUnivision, bajo la producción de Rosy Ocampo y con las actuaciones protagónicas de Ariadne Díaz y José Ron.

“Hemos compartido muchas aventuras siendo cómplices, personajes tan distintos como Camaleones, se siguen escribiendo historias en nuestro diario y antes muerta que regresar con alguien que no seas tú”, escribió la famosa en su perfil de Instagram, con respecto de volver a trabajar junto a la productora Ocampo.

¿Sherlyn se muda de México?

En una entrevista con el periodista Edén Dorantes, la artista habló nuevamente de lo feliz que está de regresar a las telenovelas. Reveló que se siente muy emocionada, y que ha sido un año muy movido para ella.

Así mismo, confesó que fijó residencia en Estados Unidos, sin embargo aclaró que estará viajando constantemente para cumplir sus compromisos con este nuevo proyecto.

“Ahora estoy entre Miami y México porque me toca hacer muchos vuelos para venir a trabajar. Ya me voy a quedar allá, ha sido una decisión por varias cosas, una porque me gusta que mi hijo pueda estar en un ambiente mucho más tranquilo, que no tiene que pasar tanto tiempo en el tráfico, como que mientras que sea niño quiero que lo viva a plenitud, y mientras mi trabajo permita, que pueda estar en ambos lados, pues tenemos a los abuelos cerca, a la tía, a los sobrinos, además es un vuelo demasiado corto”, afirmó.