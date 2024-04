¡Se pone brava! Niurka se defiende de quienes la acusan de sacrificar “lomitos”

Furiosa, es como reaccionó la vedette Niurka Marcos (de 56 años) a las publicaciones en redes sociales que afirman que la actriz y cantante está siendo investigada por adoptar perros de forma masiva, en el refugio para perros “Mano Canina”, ubicado en Yucatán, para sacrificarlos en rituales de santería.

Y es que de acuerdo con la cuenta de “X” (@R9Catalina), fue la propia dueña del refugio quien dio aviso a las autoridades de lo que supuestamente está sucediendo.

Fiel a su estilo, la mamá de Emilio Osorio “disparó” en contra de sus detractores y dijo que está acostumbrada a que la difamen. Además de referirse como “escuincles”, a los internautas que publicaron la noticia en “X”.

“Ve las cosas de quién vienen, unos escuincles que quieren existir ¡porque no existen!; que tienen 200 y pico seguidores o quién sabe. Miles o no miles, me vale madr*s”

— Niurka Marcos