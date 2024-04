“Pensé que era Belinda”: Christina Aguilera presenta a su hija Summer Rain y muestra cuánto creció

Producto de su relación con Matthew Rutler, Christina Aguilera trajo al mundo a su hija, Summer Rain, quien ya tiene 9 años y es toda una preadolescente. La jovencita es hermana menor de Max, de 15 años, que nació del romance con el ex de la cantante, Jordan Bratman.

PUBLICIDAD

La intérprete de Fighter suele ser reservada con su vida familiar, pero en 2015, a meses del nacimiento de la pequeña, la mostró al mundo en la portada de la revista People muy orgullosa.

“Juro que si no la hubiera llamado Summer Rain (lluvia de verano), la habría llamado Joy (alegría), porque ella simplemente es felicidad y tiene la capacidad de iluminar una habitación con su brillo”, dijo la feliz mamá en aquel entonces.

Ahora, que está más grande y convertida en toda una princesa, se atrevió a llevarla a uno de sus conciertos y además darle la oportunidad de interactuar con el público.

Así luce actualmente la hija de Christina Aguilera

En la grabación que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa a la diva del pop tomar de la mano a su hija en un show en la Feria de San Marco y presentarla ante sus aficionados quienes le aplaudieron. En vez de avergonzarse, Summer Rain disfrutó como toda una estrella el momento.

Los internautas no pudieron evitar notar el parecido de la hija de Christina Aguilera con otra intérprete: Belinda, quien durante su juventud tenía un aspecto bastante similar.

“Es igualita a Belinda”; “La niña me recordó a Belinda cuando tenia esa edad”; “Parece Belinda en Cómplices al rescate”; “Separadas al nacer”; escribieron los internautas.

Aguilera y Rutler se conocieron en el set de Burlesque en el año 2009 cuando él era un asistente de producción y ella estaba en pleno divorcio. Es músico y productor cinematográfico estadounidense que se ha desempeñado en producciones como The Proposal, Law Abiding Citizen, Something Borrowed, Just go with it, entre otras.