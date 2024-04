⁠”Le hizo justicia a Lucía Méndez”: Wendy Guevara aparece con Madonna y le critican este gesto

Después de ocho años de ausencia, Madonna regresó triunfante a México. Fueron tres grandes noches en la que la “Reina del pop” dejó todo en el escenario del Palacio de los Deportes como parte de la gira Celebration Tour, con la que festeja los 40 años de su carrera artística y compiló todos sus éxitos. Además, tuvo algunos invitados bastante especiales.

Una de ellas fue Wendy Guevara, quien no podía creer que estaba cumpliendo uno de sus más grandes sueños. La creadora de contenidos brilló la noche de este martes 23 de abril cuando formó parte del espectáculo de la intérprete de “Material girl”. Wendy estaba súper emocionada, se retocó el color de cabello, depiló y puso regia para ver a su ídolo musical. Además, de que quiso darle un detalle para que siempre lleve en su corazón a México.

Wendy le prometió que le regalaría unos molcajetes, pero ante el estrés y la emoción por asistir al concierto como invitada especial, pues los olvidó, y como siempre con su jocosidad, Guevara apeló a las redes sociales para que sus seguidores la ayudaran.

“Alguien que viva por la Narvarte, por donde vive Joel, porque yo ya tenía el regalo de Madonna y le traje un molcajete para que se llevara algo mexicano. (...) Se me olvidó, alguien que viva por la Narvarte, o que me lo mande en Uber, ahorita aquí le pasó rápido el número de teléfono. ¡Ay no, estoy bien nerviosa!”, explicó.

Finalmente, la noche se llenó de brillo cuando ambas celebridades se encontraron en el escenario, pero parece que Wendy quiso robarse el show, pero Madonna no la dejó. Todo quedó grabado por los internautas que asistieron al show. Por supuesto que las críticas llovieron y hasta la compararon con la actriz Lucía Méndez.

Wendy fue y le hizo justicia a Lucía Méndez… no le hacía caso a la Madonna, ella traía su desmadre …



…vean como hasta la jala pa’ q se siente y se aplaque…. Jajaaj amooooo! 👏🏻😂 #Madonna #WendyGuevara 🪩 pic.twitter.com/7SDFinvDfB — Greg Calvillo (@Greg_Calvillo) April 24, 2024

“¡Qué vergüenza querer figurar como siempre!. Lo bueno que Madonna la aplacó”, “Wendy fue y le hizo justicia a Lucía Méndez… no le hacía caso a la Madonna, ella traía su desmadre”, Hasta por un momento parece que le hace una seña de (shhhh)” y “Aquí se comprueba. Puedes salir del barrio, pero el barrio nunca sale de ti”, fueron algunas de las reacciones en X.

Pero sus amigos, sí qué la apoyaron. EL actor Julián Gil estuvo muy emocionado y a través de sus historias en Instagram manifestó: “A las personas buenas, le pasan cosas buenas”. Él también estuvo muy pendiente de Wendy, pues la misma ahora actriz, contó que Gil la llamó más de nueve veces tras su vuelo relámpago de Europa a México para estar en el show de Madonna.

Otro que la acompañó fue el fiel amigo Nicola Porcella, quien estuvo durante todo el preámbulo, en el que ella se arreglaba para lucir preciosa. Él también le comentó en su Instagram tres corazones rojos en señal de admiración.