Éstas han sido las mejores series de suspenso en Netflix de enero a abril que tienes que ver

Las series de suspenso en Netflix han ganado popularidad debido a su habilidad para mantener a los espectadores al borde de sus asientos, cautivándolos con tramas intrigantes y giros inesperados.

PUBLICIDAD

Éstas ofrecen una dosis de emoción y adrenalina a través de la exploración de temas oscuros y complejos, con personajes intrigantes y situaciones que desafían la realidad.

De enero a abril, Netflix ha ofrecido en su catálogo las series de suspenso más impactantes y si aún no las has visto y estás buscando algo que te mantenga sin pestañear, aquí te dejamos los mejores títulos.

Mejores series de suspenso en Netflix en lo que va del año

The Hijacking of Flight 601

Series y películas Estas producciones están basadas en casos reales (Netflix)

Durante un vuelo transatlántico, los pasajeros y la tripulación se enfrentan a una situación terrible cuando secuestradores armados toman el control del avión. Mientras se desarrollan las negociaciones sobre el terreno, quienes están a bordo deben unirse para formular un plan, poniendo a prueba su coraje y resistencia en una intensa batalla por la supervivencia”, reza la sinopsis de esta película, basada en hechos reales los cuales incluso superan cualquier producción Hollywoodense.

The Signal

The Signal Series de misterio que te engancharán (Netflix)

Esta mini serie de ciencia ficción mezcla ofrece la dosis de suspenso perfecta desde el primer episodio. Se trata de una producción alemana que promete ser algo diferente a lo que estás acostumbrado y con la calidad más alta. La historia gira en torno a Paula (interpretada por Peri Baumeister), una astronauta de la Estación Espacial Internacional en una misión para un multimillonario obsesionado con encontrar pruebas de vida extraterrestre en el universo.

Cuando se dispone a regresar a la Tierra tras pasar meses en la estación espacial, Paula desaparece sin dejar rastro y será su esposo junto a su pequeña hija quienes resuelvan el misterio para poder encontrarla.

Ripley

Ripley Series de misterio que te engancharán (Netflix)

La serie de 8 episodios ha dividido opiniones sin embargo, se ha posicionado fuerte en el Top 10 de Netflix. Escrita, dirigida y producida por el ganador del Premio de la Academia Steve Zaillian (‘The Irishman’), la historia te sumergirá en un viaje lleno de suspenso ambientado en la Italia de los años 60.

Se trata de una adaptación del clásico thriller de Patricia Highsmith, ‘El talentoso Sr. Ripley’, de 1955. La historia se enfoca en el estafador Tom Ripley, un estafador que lucha por llegar a fin de mes en Nueva York. Las cosas dan un giro de 180° cuando es contratado por un rico magnate naviero para viajar a Italia y convencer a su descarriado hijo, Dickie, de que regrese a casa y se una al negocio familiar.

Parasyte: The Grey

Lee Jung-hyun como Choi Jun-kyung en Parasyte: Los grises Una serie surcoreana llena de suspenso (Cho Wonjin/Netflix © 2024)

Esta serie de seis episodios ha resultado ser una excelente opción no sólo para los amantes del anime que buscan una adaptación fiel y de calidad de acción en vivo, sino también para aquellos interesados en una serie de terror que se aleje de los típicos temas de zombis.

Protagonizada por Jeon So-nee (Our Blooming Youth, When My Love Blooms, Soulmate) como Jeong Su-in y Koo Kyo-hwan (Peninsula, Monstrous) como Seol Kang-woo, la historia gira en torno a un hombre que se apega a un organismo parásito y otro que está en busca de su hermana desaparecida. ‘Parasyte’ incluye intensos debates sobre el ciclo de la vida y el lugar de la humanidad en el mundo.

El problema de los 3 cuerpos

3 Body Problem Series de misterio que te engancharán (Netflix)

Ésta ha sido una serie que ha desatado todo tipo de opiniones pero que vale la pena ver para que juzgues por ti mismo. Basada en una trilogía del novelista chino Liu Cixin, ‘3 Bodyu Problem’ centra su historia en la China de los años 60, donde la fatídica decisión de una joven “resuena a través del espacio y el tiempo hasta el día de hoy”. Se trata de una producción que corre a cargo de los creadores de Juego de Tronos, por lo que la tensión está asegurada.

“Cuando las leyes de la naturaleza se desmoronan inexplicablemente ante sus ojos, un grupo muy unido de científicos brillantes une fuerzas con un detective poco ortodoxo para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad”, reza la sinópsis oficial.