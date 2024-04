“ Nada que ver, mejor oscuro”: Bárbara de Regil aparece irreconocible en look rubio pero dicen que no le queda

Bárbara de Regil aparece irreconocible en look rubio

La actriz Bárbara de Regil está en un grandioso momento de su vida. Actualmente, está triunfando con la serie de La Lola, en la que encarna a un hombre que está atrapado en el cuerpo de una mujer luego de que una exnovia le lanzara un hechizo tras romperle el corazón. La producción que transmite Vix es la más vista es todo el continente americano.

La artista de 36 años se siente feliz y plena y así lo ha dejado claro en cada uno de sus publicaciones en Instagram y Tik Tok. Ahora, está enfocada en un proyecto con los cantantes colombianos Carlos Vives y Silvestre Dangond, quienes están de visita en Miami, Estados Unidos. Ayer martes 23 de abril se difundió unos videos de los tres con libreto en mano grabando unas escenas.

Algunos afirman que se trata de un documental, pero otros aseguraron que es el videoclip del nuevo tema del vallenatero junto a Vives, como parte del inicio de su despedida del mundo artístico, que anunció en febrero de este año.

Lo cierto que aunque en estos videos se observa a la despampanante Bárbara con un diminuto traja de baño y con su característica larga cabellera negra, este mismo marte compartió con sus fans un cambio radical de look: ahora en rubia platinada. Fueron cinco fotos en total, en el que la actriz luce una melena rubia platinada con corte midi, así un sensual corsé de cuerpo y medias panty de malla.

¿De qué se tratará esta nueva imagen de De Regil? Los fans aplaudieron esta transformación, que parece indicar que se trata de una peluca, pero que la hace lucir muy bien: “¡Qué flowcito el rubio, mi Barbsss, qué nivel!”, “Wey pensé que era Gwen Stefani 🔥”, “Te ves hermosa con rubio”, y “Me encanta el pelo corto en ti”, le escribieron algunos seguidores.

En otras oportunidades, Bárbara ha sorprendido con cambios en la tonalidad del cabello, así como en el largo. El más reciente fue a inicios del 2023, cuando cortó su largo cabello por cuestiones de trabajo. En ese momento compartió un poderoso mensaje con sus seguidores.

“Me dormí pensando… Bárbara no importa el corte de pelo, no importa que tengas estrías en las pompas y en las boobies, dientes chuecos, juanetes. Lo que me importa es quién soy, qué le das a los demás, lo que importa es que siempre soy yo misma y tengo paz en mi corazón”, escribió en Instagram junto a un video. En octubre de año pasado también mostró su pelo sin extensiones.

En cuanto a los colores, sorprendió en la alfombra de los TikTok Awards 2023, en enero, cuando llegó con una cabellera cobriza. Le indicó a la prensa que se trató de una peluca, puesto que ella es alérgica a los tintes, pero a muchísimos les encantó.