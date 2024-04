Gerard Piqué desató la polémica tras un comentario menospreciando a Bolivia para los shows de María Becerra

Esto costó el exótico look de Gerard Piqué por el que fue abucheado Esto costó el exótico look de Gerard Piqué por el que fue abucheado

El ex futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, volvió a ser polémica por un comentario que le hizo a María Becerra. Todo ocurrió al aire de su programa de Twitch, cuando la cantante le contó que dará un show en Bolivia, en video que se viralizó, en redes sociales porque muchos aseguraron que el español se burló del país sudamericano.

El exfutbolista fue tildado de racista y discriminador por sus comentarios, cuando Marìa Becerra contó que daría dos shows en Bolivia. “Ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows”, expresó la cantante cuando le preguntaron cuáles eran sus próximas fechas. “¡Se ríe!”, dijo la artista cuando notó la reacción de Gerard ante sus palabras. “Joder, a ver quién va a Bolivia”, acotó el exfutbolista.

💥El incomodo comentario de Gerard Piqué cuando la cantante argentina María Becerra anunció sus próximos shows en Bolivia.

💬"La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid ... ¿Pero Bolivia? Joder". #MariaBecerra #Pique #Bolivia #KingsLeague pic.twitter.com/lplocBfpz9 — Noticias Locales Online (@NoticiasNLO) April 22, 2024

En medio de un momento tenso e incómodo, Becerra le respondió: “Bueno, lo estoy contando para la gente. Esto lo está viendo gente de todos lados”. A lo que Gerard Piqué quiso defenderse: “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid. ¿Pero Bolivia? ¡Joder!”. Fiel a su estilo, “La Nena de Argentina” expresó: “La cagaste la verdad. Yo estaba tirando mis fechas tranquila...”.

Después de todo esto, María recalcó que hará dos shows en Bolivia y otro en México, aunque explicó que aún no tenía anunciado ningún recital en España.

Piqué quiso redimirse

En un streaming de Twich sobre la Kings League, Ibai Llanos tocó el tema por la viralidad que tuvo: “Hiciste una broma de mal gusto. Los de Bolivia te han funado, te lo mereces”, expresó otro invitado del ciclo.

“Yo no hice ninguna broma. No sabes lo que me la pela”, expresó Gerard para demostrar su desinterés por la polémica que generó. “Has sido un maleducado y desagradable”, continuó Ibai. Fue así que el ex de Shakira aseguró que él no fue irrespetuoso y que no le pediría disculpas a nadie.

Amigos de Bolivia... ¿esto os parece normal? 😅😅



Que Gerard Piqué no os falte más el respeto. Ibai y Porcinos estamos con vosotros 🐷🤝🇧🇴 pic.twitter.com/G44aBCB5Pz — Porcinos FC (@PorcinosFC) April 23, 2024

Gerard Piqué, implicado en investigación por ‘administración desleal y blanqueo’

La jueza de Majadahonda, que instruye la conocida como ‘Operación Brodie’, ha ordenado el bloqueo de la cuenta de la empresa Kosmos Football, vinculada a Gerard Piqué según ha adelantado la Cadena SER de España este martes.

La decisión de la jueza se ha llevado a cabo en el marco de la investigación por supuesta corrupción en la Real Federación Española de Fútbol, donde uno de los temas a detallar es la Supercopa de España que se disputó en Arabia Saudita y las comisiones de dicho evento que involucran a Gerard Piqué directamente.

En este sentido, Kosmos Football está siendo investigada por supuesta corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo.