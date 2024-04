Como nunca la viste antes: las fotos de Jennifer Lopez sin maquillaje por las calles de Nueva York que se hicieron virales

Después de que hace días derrochara su estilo y sensualidad con su espectacular posado como modelo de lencería, ahora Jennifer Lopez ha vuelto a ser el centro de atención de todas las miradas. Los fotógrafos capturaron a la intérprete de Can´t Get Enough por las calles de New York, tal y como puede verse en las diferentes imágenes tan poco comunes de ella: con su cara lavada, cabello mojado, sin rastro de maquillaje, además de un estilismo que no tiene nada que ver con lo que a diario sorprende.

Jennifer Lopez fue fotografiada sin una gota de maquillaje en las calles de New York

Con gestos serios y escondiéndose con unas gafas XXL, JLo iba acompaña de todo su equipo y caminó unos cuantos metros hasta que llegó a su vehículo. Normalmente suele llevar maquillajes muy bien hechos con su melena preciosa y peinados impecables, pero en esta ocasión fue totalmente lo contrario.

Jennifer Lopez (Ignat/Bauer-Griffin/GC Images)

Jennifer Lopez es considerada una perfeccionista con su imagen. La popular cantante y actriz cuida muy perfectamente cada detalle, incluso cuando se toma fotografías en su propia casa. Las fotografías sin maquillaje de JLo siempre logran causar furor en las redes sociales, consiguiendo miles de me gustas y comentarios en los que sus fanáticos le agradecen por mostrarse sin filtros ni retoques.

La Diva del Bronx lució un conjunto de talla grande de color negro y una gafas XXL

La cantante de On The Floor siempre ha apostado por la belleza al natural. “Mi filosofía es simple: quiero que te sientas más guapa de la manera más natural. Sin maquillaje, sin filtros... solo tú y tu piel”, comentó la actriz y también empresaria al lanzar su firma de belleza, JLO Beauty.

Jennifer Lopez en New York sin una gota de maquillaje (Ignat/Bauer-Griffin/GC Images)

La esposa de Ben Affleck demostró que ella también es humana y existen días en los que prefiere no usar nada de maquillaje y no preocuparse por lavar su cabello. Aunque lució un atuendo totalmente oversize de sudadera y pantalón de algodón negro, sí que tenía manicura hecha de color rojo.