Belinda vuelve a lanzar indirecta a Nodal y le piden que lo supere

Belinda está dispuesta a conquistar nuevamente la industria musical pero esta vez apostando a los corridos tumbados y luego del éxito conseguido con su tema ‘Cactus’ el cual contó con indirectas a Christián Nodal, ahora regresa con nuevo material.

Esta vez la intérprete lo hará de la mano de Natanael Cano con un un “corrido coquette” que estrenarán el próximo 25 de abril y en medio de las promociones de su nuevo sencillo, la española ha lanzado algunas indirectas hacia su ex prometido.

Al estilo de Shakira contra Gerard Piqué, Belinda ha aprovechado su regreso a la música para drenar su polémica separación, pese a que han pasado casi dos años y él ya ha formado una familia junto a Cazzu.

Recomendados

La presunta nueva indirecta de Belinda a Nodal

A través de las redes sociales, Belinda se ha encargado de mantenerse activa con sus seguidores para brindar detalles de lo que será su nuevo trabajo y luego de presumir su nuevo look al aparecer con su melena corta con reflejos rojos, colgó una polémica imagen.

Internautas aseguran que la también actriz ha lanzado un nuevo dardo al cantante de regional mexicano al tratarse una foto romántica con dos manos entrelazadas pero lo que más ha dado de qué hablar ha sido el texto con el que la acompañó.

“Por favor, no me dejes. No puedes seguir siendo el rey, sin esta reina a tu lado”, se podía leer.

Belinda La cantante ha colgado algunas historias polémicas. (Instagram)

La frase se espera que sea un fragmento de lo que será su nuevo tema musical, pero sin duda usuarios no han tardado en compararlo con lo que fue su compromiso con Nodal, quien actualmente ha dado un cambio radical a su vida no solo por su imagen, sino también porque se ha mostrado como todo un padre responsable junto a su hija Inti.

‘300 noches’ es el tema que Belinda estrenara junto a Natanael el cual se trata de una canción de desamor y ruptura, pero hasta el momento se desconoce si verdaderamente estará dedicada a Christian.

Más de un usuario en Internet le ha pedido a la famosa que frene sus indirectas y supere a su ex pues él ya formó una familia. Pese a ello Nodal también se encargó de lanzarle directas a ella en su momento y hasta dedicarle varias canciones.

Belinda volvió a los micrófonos y mantiene a la par su carrera como actriz pues próximamente la veremos formar parte del elenco de la serie ¿Quién lo mató? La cual hablará sobre la muerte del famoso presentador Paco Stanley.