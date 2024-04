¿Quiere limpiar su imagen? Samadhi Zendejas enternece las redes con video de su infancia

Samadhi Zendejas ha estado en el ojo público luego de ser vinculada amorosamente con William Levy tras haber trabajado juntos en la telenovela ‘Vuelve a mí’ donde destilaron bastante química. La actriz ha sido señalada como la tercera en discordia pese a que lo ha negado en varias oportunidades.

La ruptura del actor con Elizabeth Gutiérrez y las salidas de ambos fuera de los set de grabaciones llevaron a muchos a ‘atar cabos’ causando una ola de especulaciones que aniquilaban la imagen de Levy y Zendejas.

Y es que Samadhi ha recibido fuertes comentarios en sus redes sociales al ser tildada como la amante y la rompe hogares, situación que ella ha preferido evadir, pero que ha respondido de manera sigilosa. Ahora la actriz de 29 años realizó una nueva publicación que no escapó de las habladurías.

Samadhi Zendejas ha ido escalando en la industria del espectáculo con pasos firmes por lo que cada vez son más los proyectos que se suman a su currículum, por lo que su fama no se la debe únicamente al escándalo amoroso con el galán.

Es por ello que en medio del huracán que atraviesa ha preferido colgar una recopilación de lo que han sido sus distintos personajes como actriz desde que era apenas una adolescente.

“El tiempo que tarda en madurar un aguacate depende de su grado de madurez cuando se cosecha y de las condiciones ambientales en las que se almacena”, escribió junto al audiovisual.

Aunque muchos elogiaron su trayectoria, hay quienes una vez más le recordaron su presunta relación con William y aseguraron que solo busca limpiar su imagen con dicho video.

“Qué sientes al romper un matrimonio?”, “No puedes ser feliz dañando a otros 🥴 pobrecita un tipo de esos jamás te tomara en serio solo serás una más en su lista”, “No tiene moral”, “Buscando limpiar su imagen”, “Hay aguacates madurados a fuerza de manosearlos”, “Te conozco ahora por ser amante de William Levy”, han sido algunos comentarios.

Pese a que en redes aseguran que ambos mantienen un romance y hasta se especuló sobre un posible embarazo, ella ha dejado claro que no espera un hijo y que tampoco tiene una relación con quien fue su compañero de trabajo.

“No, no (nunca pasó de la química). No (me molestan los rumores) es parte de, el hecho que sea una persona pública siempre se pone en una situación que la gente puede opinar, pero es Nuria y Santiago (sus personajes) los que tienen esta extraordinaria química… definitivamente no estoy esperando un bebé”, aclaró en ‘Al rojo vivo’ el pasado 12 de abril.