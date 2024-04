“Hay química”, el emotivo momento que vivieron Lucerito e hijo de Eduardo Capetillo en programa

El reality de Televisa, Juego de voces, se ha convertido en todo un éxito y este domingo encantó a todos con la participación de Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Jr, y Mía Rubín.

Y es que los consagrados, integrados por Manuel Mijares, Eduardo Capetillo, Alicia Villarreal, Isabel Lascurain y Erik Rubín, se enfrentan a sus hijos, los Herederos, que son sus hijos Mía Rubín, Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Jr., Melanie Carmona y Joss Alvarez, y los jóvenes lo han hecho de maravilla.

Hubo muchas presentaciones la noche del domingo, pero una de las que sorprendió fue la de Lucerito con Eduardo Capetillo Jr, con quien se ha especulado que puede haber un romance.

Recomendados

Aunque los jóvenes lo han negado, esta presentación del domingo dejó claro que hay una gran química y desató alerta entre los usuarios en redes.

El emotivo momento que vivieron Lucerito y el hijo de Eduardo Capetillo en programa

Lucerito Mijares y el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, Eduardo Capetillo Jr, hicieron un dueto en el programa con el que sorprendieron uniendo sus hermosas voces.

Pero, además, muchos aseguraron que la química que existe entre ellos es innegable y es que luego de interpretar este tema en el que tenían que estar enemistados, al final Lucerito dijo “es broma” y se abrazaron con mucho cariño.

“Que voz tiene esa niña de tal palo tal astilla 👏🏻el chico no se queda atrás 👏🏻”, “wow hay química aquí”, “estos dos van a terminar juntos y cantan increíble”, “harían una linda pareja ya sean novios”, “aunque digan que no aquí hay amor y es evidente”, “los dos bellos y talentosos me encantaría que estuvieran juntos”, “se ve que hay conexión, no lo nieguen”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Aunque no sean novios, no se puede negar que Lucerito y Eduardo se llevan muy bien y han formado una linda amistad, y ya ellos han dejado claro que no pasa nada más, aunque en redes insisten en verlos juntos.