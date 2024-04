¿Qué le está pasando a JLo?: El 2024 ha sido su peor año y perdería millones de dólares

Este 2024 sería el año de Jennifer López, la estrella latina apostaría por un regreso triunfal, así que aprovechó el Día del Amor para anunciar su gira ‘This is Me...Now’, que realizará por Estados Unidos. Ella esperaba sould out, pero la realidad le estalló en la cara porque no logró vender, y ahora ha tenido que cancelar discreta y paulatinamente algunas de las presentaciones.

Después de 10 años sin ningún trabajo musical, “La diva del Brox”, lanzó a inicios de este año su nuevo álbum que lleva el mismo nombre de la gira, pero aparentemente no ha tenido la receptividad que ella esperaba, quizá no era el momento o ya su tiempo en el mundo musical está pasando y debe reinventarse. Posiblemente pensó que podía regresar como lo hizo Shakira. La tripleta de documental, película y disco le falló.

Muchos han calificado las últimas acciones como las de una persona ególatra y narcisista, y a todo esto se le suma, la divulgación de algunos videos en los que parece que la humildad es la gran ausente, como cuando escupió en la mano de su asistente una goma de masticar o que la usó para que le tuviera una sombrilla, algo por lo que fue muy criticado porque dista mucho de la humildad que profesaba.

Recomendados

Ya son siete fechas que ha cancelado de su gira, que tuvo que cambiarle el nombre y relacionarlo con sus grandes éxitos para hacerlo más atractivo, pero aún así, ha sido uno de sus grandes fracasos en sus 54 años. La estrella pensó que quizá un grupo importante de los 200 millones de seguidores que tiene en Instagram compraría las entradas.

En Estados Unidos siempre estuvo en los primeros ligares de las listas musicales, pero ‘This is Me...Now’ a duras pena pudo llegar las primeras semanas al puesto 38 de la lista de Billboard, para luego esfumarse. Algo que ha sido un golpe duro. ¿Quién la estará asesorando? o realmente sus visiones de negocio tienen problemas de miopía.

Además, de todo esto, ahora también tiene luchar con las especulaciones sobre si verdaderamente tiene talento, ya que algunos contrato de confidencialidad están caducando y los “trapos sucios” los está poniendo al so, pues el diario El País, en un análisis sobre lo que le está pasando a JLo, citó a la cantante Natasha Ramos, quien aseguró que grabó cinco canciones de “This Is Me... Then”, mientras que la “La diva del Brox” solo cantaría en las estrofas.

Lo cierto es que el imperio artístico que tanto le constó construir se le está cayendo a pedazos y no está recibiendo la ayuda necesaria para detener la debacle y la pérdida de los 20 millones de dólares que invirtió en el disco, el documental y la película musical.