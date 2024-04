Internautas se lanzan contra Shakira por hacer alianza con la influencer “que más odian”

Es indiscutible que esta ha sido una gran temporada para Shakira, entre el lanzamiento de ‘Las mujeres ya no lloran’, su duodécimo álbum de estudio y el anuncio de nueva gira mundial con el mismo nombre.

‘Las mujeres ya no lloran’ ha llegado siete años después de ‘El dorado’ (2017) y diez años después de ‘Shakira’ (2014) e incluye sencillos que ya habían estado sonando desde 2022 como ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53′, ‘TQG’, ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘Acróstico’, además de nuevas canciones como ‘Puntería’ ‘Nassau’ y hasta una composición llamada ‘Cómo, dónde y cuándo’, que nos recuerda a la Shakira de los noventa con ‘Dónde están los ladrones’.

La colombiana ha sabido mantener la emoción de los fans a tope a través de un concierto sorpresa en el Times Square de Nueva York y una presentación en el Festival de Coachella 2024 junto a Bizarrap, además de que en sus redes sociales ha compartido coreografías de sus nuevas canciones, comentarios sobre el álbum en general y por supuesto, toda la información de lo que será la primera etapa de su gira.

Recomendados

Shakira La colombiana anunció su gira mundial (Instagram)

Según reveló la propia Shakira, la gira dará inicio en noviembre, en Palm Desert, California. Si bien en un inicio internautas mostraron su molestia por no haber iniciado en Latinoamérica y hasta ahora no haber revelado fecha en ningún otro lugar fuera de los Estados Unidos. A la par de esto, la cantante ha estado aumentando fechas y recintos en los que actuará en la primer parte de ‘Las mujeres ya no lloran’, además de que no ha dejado de agradecer el apoyo que está recibiendo. Eso sí, recientemente ha sido criticada por una colaboración que disgustó a los fans.

Shakira baila con influencer que los fans señalan de ser “la más odiada”

En medio de la emoción por esta nueva etapa musical, Shakira ha compartido un divertido video en sus redes sociales al lado de la influencer Lele Pons, quien ha sido famosa por sus ocurrencias en redes sociales, además de estar casada con el cantante Guyanaa y ser sobrina de Chayanne.

Lele señaló que cumplió uno de sus grandes sueños al poder compartir un momento mágico junto a uno de sus ídolos. Fueron dos los videos en los que ambas aparecen bailando al ritmo de ‘Puntería’, tema que Shakira grabó con Cardi B.

“Tu cuerpo automáticamente cuando suena tu canción favorita”, escribió Lele en su publicación.

La mezcla de sensualidad y sentido del humor hicieron que ambas publicaciones se hicieran virales. “¡No estoy bien! Estaba temblando antes de subir este post. De tener un fan page de Shakira en el 2012 a esto, es increíble!”, escribió la influencer.

Eso sí, algunos internautas no perdieron la oportunidad de criticar y señalar a Shakira por haber hecho una colaboración con una persona que, según expresan, no es del agrado de muchos.

“Shakira no hace videos con cualquiera.- Lele: excuse meeeee??”. “Ay no Shakira, no había alguien mejor para hacer videos??”. “Amo que Shakira se adapte a las cosas nuevas.. pero se volvió simplista.. ya no hace letras como antes!!! La consumió el marketing de hoy!”. “Shakira busca gente que sea talentosa a nivel vocal ,o exótica como tú”. “Nooo, ¿por qué Shakira está haciendo esto? Ella ya no parece esa mega estrella”. “Shakira no te juntes con ella!!!! Es una oportunista!!, se lee en redes sociales.

Lele ha hecho caso omiso a los haters, señalando que lo único que importa es que “logró cumplir su sueño”. “Los que me conocen desde hace anos saben que desde antes de Vine soy fan de Shakira! Tenia un fan page de ella en el 2012! Estoy tan feliz!! Llorando de la felicidad porque este era mi sueño mas grande! Mi papa me llevo a mi primer concierto y era el de Shakira! Shakira eres la reina de las reinas! Gracias por literalmente todo !!!”

Hace unas semanas, Lele había publicado una fotografía junto a Shakira, en la que se lee: “SHAKIRA🙏🏼🔥❤️ Si me conoces sabes que Shakira es mi #1 mayor ídolo y que he sido una loca fan suya desde que era una niña pequeña. No hay nadie como ella. Ella es una leyenda. No la compares con nadie porque nunca habrá otra Shakira. Ella es la Reina de América Latina y discutiré con cualquiera que no esté de acuerdo. Gracias gracias gracias @Shakira por cambiar mi vida con tu arte, música y talento. ¡¡¡ME ENCANTA TU NUEVO ÁLBUM 🔥🔥🔥¡SIEMPRE TE APOYARÉ!”