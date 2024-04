Daniel Bisogno reaparece para enviar mensaje a su hija

Daniel Bisogno mantuvo alerta a sus familiares y amigos cercanos, ya que enfrentó diversas complicaciones de salud que lo mantuvieron en el hospital a lo largo de varias semanas, pero luego de que fuera dado de alta, todo parece indicar que el presentador de televisión se encuentra recuperándose para poder retomar sus actividades.

La información sobre el estado de salud de Daniel Bisogno suele ser difundida a través del programa ‘Ventaneando’, no obstante, ante la evolución que ha presentado en las últimas semanas, sus compañeros intentan evitar hablar del tema, con el objetivo de no involucrar al conductor en una nueva polémica.

Daniel Bisogno El conductor ha estado muy delicado de salud (Instagram)

Daniel Bisogno reaparece en redes sociales

Después de varias semanas ausente de sus redes sociales, el conductor reapareció mediante su cuenta de Instagram para compartir una par de fotografías de su hija Michaela, la cual se preparaba para un cambio de look.

Recomendados

“Te amo Michaela”, escribió el conductor como parte de la descripción que agregó en su historia, misma en la que habría dejado en claro de manera indirecta que se encuentra estable.

Daniel Bisogno reaparece en redes sociales (Instagram: Daniel Bisogno)

Así fue el mensaje que dejó Daniel Bisogno a su hija al pensar que moriría

No es la primera vez de Daniel Bisogno enfrenta una crisis de salud, es por ello que algunos de sus seguidores revivieron la entrevista que hizo con Pati Chapoy luego enfrentar una delicada crisis de salud, en donde llegó a pensar que moriría.

Al respecto, el ‘Muñeco’ reveló que antes de ingresar al hospital de emergencia tuvo la oportunidad de hablar con su hija Michaela, con quien compartió un emotivo mensaje, porque llegó a pensar lo peor por las complicaciones que presentó.

“Ven, gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te amo tanto como te he amado yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo, quiero que seas feliz, que siempre te rías, que estés contenta”, comentó.

Bisogno expresó su preocupación por no volver a reencontrarse con su pequeña, es por ello que le explicó que podría verlo a través de los programas o producciones en las que trabajó.

“Quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento que te sientas triste cuando estés más grande a lo mejor te vas a reír y vas a decir, mi papá es chistoso. Que sepas que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, no volver a abrazarte”, dijo frente a la periodista.